¤Ê¤¼¤«¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤«¤é¹¥¤«¤ì¤ë¿Í¡×¤È¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤«¤éÎÉ¤¯»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¿Í¡×¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ã¤¤¤Ç¤½¤Îº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ãæ»³½¨À¬¤µ¤ó¡£¿Í¤«¤é¹¥¤«¤ì¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ãæ»³¤µ¤ó¤¬Ä¹Ç¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡© °¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤ÎÈëÌ©¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ãø½ñ¡Øµ¤¤¯¤Ð¤ê¤Î¥¹¥¹¥á ¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÃ£¿Í¤¿¤Á¤«¤é³Ø¤ó¤À¾®¤µ¤Ê½¬´·¡Ù¤è¤ê¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡Û¼«¸Ê¾Ò²ð¤ÏÀâÌÀ¤·¿Ô¤µ¤º¡Ä
¼«¸Ê¾Ò²ð¤Î¥³¥Ä¡§Áê¼ê¤«¤é¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤ë
½é¤á¤Æ¤Î¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ò¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¼ÁÌä¤â¡¢¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ï¡¢¼«¸ÊPR¤Ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀâÌÀ¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀâÌÀ¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÍ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÀâÌÀ¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤¬¼ÁÌä¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Àè¤Ë¤â½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼ÁÌä¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½ÅÍ×¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤«¤é°ìÊýÅª¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï°ìµ¤¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤¹¤ë¤Ë¤â¡¢Áê¼ê¤«¤é¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£Á´Éô¤òÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢Í×ÅÀ¤À¤±¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬¡ÖÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ä¡×¡ÖÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ä¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÉôÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¡£Í×ÅÀ¤À¤±ÏÃ¤¹
¼«Ê¬¤¬ÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÍ×ÅÀ¤À¤±Åê¤²¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢£±¤Ä¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Þ¤êÁÀ¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢Áê¼ê¤Ë°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢
¡ÖÄ¹¤¯Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¤È
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢
¡Ö¹â¹»¡¢Âç³Ø¤ÈÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅìÅÔ¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ10¾¡¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎMVP¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤â¤¦Ê¹¤¯ÏÃ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¤Ø¡¼¤¨¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
²ñÏÃ¤¬¹¤¬¤ëµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢»ß¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Øµ¤¤¯¤Ð¤ê¤Î¥¹¥¹¥á ¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÃ£¿Í¤¿¤Á¤«¤é³Ø¤ó¤À¾®¤µ¤Ê½¬´·¡Ù¡ÊÃæ»³½¨À¬¡§Ãø¡¿¤¹¤Ð¤ë¼Ë¡Ë
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤Þ¤êÁÀ¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤
¿Í´Ö¡¢Ã¯¤·¤â£±¤Ä¤ä£²¤Ä¤Ï¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¡¢¼«¸ÊPR¤È¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤µ¤ï¤ê¤À¤±Åê¤²¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¼ÁÌä¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤òÂÔ¤Ä¡£¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢²ñÏÃ¤¬Â³¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áê¼ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÏÃ¤¬ËÄ¤é¤à¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¤¤¤¯¤Ä¤«ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤¬¹¥¤¡×¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö±Ç²è¤¬¹¥¤¡×¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢¡ÖÆÉ½ñ¤¬¼ñÌ£¡×¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£±¤Äµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤ÈÆÃ¼ì¤ÊÆâÍÆ¤Ç¾¡Éé¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£
¼«Ê¬¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢°Õ³°¤ÈÁê¼ê¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤êÁÀ¤¤¤¹¤®¤º¤Ë¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
²ñÏÃ¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤é¡¢¤è¤ê¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¼ÁÌä¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ô¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÃ£¿Í¤¿¤Á¤Ë³Ø¤ó¤À¹¥¤«¤ì¤ë¥³¥Ä¡Õ
¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¤ÏÁê¼ê¤¬¼ÁÌä¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢À¹¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤ºÍ×ÅÀ¤À¤±ÏÃ¤¹
ÂçÀèÇÚ¤òÍ¶¤¦¤È¤¤ÎÈëºö
¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¹¥¿¡¼¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤«
ËÍ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀèÇÚÊý¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤É¤¦¤·¤Æ»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥¹¥¿¡¼¤Ë¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤«¡£¤è¤¯¶Ã¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ÖÂ¼¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¾¾ËÜÌÀ»Ò¤µ¤ó¤äÈÓÅçÄ¾»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¡ØDAISUKI¡ª¡Ù¤Ë»ÖÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¡Ö½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡ØDAISUKI¡ª¡Ù¤Ïºî¤ê¹þ¤ß¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤»¤º¡¢¤¿¤À¼«Á³¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÈÖÁÈ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤â»Â¿·¤Ê´ë²è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÖÂ¼¤µ¤ó¤¬¤½¤³¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ï¡Ö»ÖÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¡©¡¡¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¤È²á¤´¤¹¤À¤±¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¶Ã¤¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¡£
ËÍ¤Ï26ºÐ¤À¤Ã¤¿¤«¡¢27ºÐ¤À¤Ã¤¿¤«¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤¦30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀäÌ¯¤Ê¼ÁÌä
ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤Î¡ÖÅìÂ¼»³²»Æ¬¡×¤ò¾®³Ø¹»¤Î¤È¤¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËÂç¥¹¥¿¡¼¡£
ËÍ¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»ÖÂ¼¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤Î¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬ÃÏ¾å¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤¦´é¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥³¥ó¥È±ÇÁü¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¶ÛÄ¥¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î¥È¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢ÌµÃã¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¡ÖÅìÂ¼»³²»Æ¬¡×¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Õ¥ê¤µ¤ì¤¿¤Î¡¢½é¤á¤Æ¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡£
Åö»þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»ÖÂ¼¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ª³«¤¤È¤Ê¤ê¡¢ËÍ¤Ï³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ÖÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢»Å»ö¤Îµ¢¤ê¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÏ»ËÜÌÚ¤Ç°û¤à¡¢¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢¤³¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö»Õ¾¢¡¢º£Æü¤Ï¤ªµ¢¤ê¤Ç¤¹¤«¡©¡×
²æ¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ê¥¤¥¹¤ÊÌä¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£Æü¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤ÈÊÖ»ö¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤ª¤·¤Þ¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖËÍ¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¤Ï¤É¤¦¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢È½ÃÇ¤Ï»Õ¾¢¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
·ë²ÌÅª¤ËËÍ¤Ï»ÖÂ¼¤µ¤ó¤ÎÏ»ËÜÌÚ¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤Ë°ì½ï¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é¿Æ¤·¤¯¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
±ï¤ò³è¤«¤¹¤â¡¢³è¤«¤µ¤Ê¤¤¤âËÜ¿Í¼¡Âè
¼Â¤Ïº£¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö¥Ò¥Ç¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤ª»þ´Ö¤Ï¡©¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤ÎÍ¶¤ï¤ìÊý¤À¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¡Ö¤¢¡¢¤¸¤ã¤¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤«¡×¤ÈÊÖ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Öº£Æü¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ç¤â¡ÖÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡Öº£Æü¤Ï¤ªµ¢¤ê¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤ª»þ´Ö¤Ï¡©¡×
¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¤Í¶¤¤Êý¤À¤Ê¡¢¤Èº£¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤ò¤Û¤á¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¡¢¼Â¤ÏÊ¿Åù¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ò³è¤«¤¹¤â¡¢³è¤«¤µ¤Ê¤¤¤âËÜ¿Í¼¡Âè¡£
±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢´ê¤ï¤¯¤Ï³è¤«¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯Ê¬¤±¤ë¤Û¤É¤Î·èÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ô¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÃ£¿Í¤¿¤Á¤Ë³Ø¤ó¤À¹¥¤«¤ì¤ë¥³¥Ä¡Õ
Í¶¤¦¤È¤¤ÏÁê¼ê¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ê¤ëÀäÌ¯¤Ê¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Øµ¤¤¯¤Ð¤ê¤Î¥¹¥¹¥á ¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÃ£¿Í¤¿¤Á¤«¤é³Ø¤ó¤À¾®¤µ¤Ê½¬´·¡Ù¡ÊÃæ»³½¨À¬¡§Ãø¡¿¤¹¤Ð¤ë¼Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£