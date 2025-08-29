直木賞を受賞した『恋紅』をはじめとする、幻想的な作品でファンの熱烈な支持を集める小説家、皆川博子さん。95歳の今もなお執筆が楽しいと語る、そのエネルギーの源とは。（構成：野本由起 撮影：木村直軌）

【写真】1998年、南米取材中の一枚

満州事変の頃に生まれて

40代でデビューし、気づけば50年以上経ちました。エネルギッシュなタイプではなく、95歳になった今も小説を書いているのが自分でも不思議です。体が小さいし、あんまり動かないから、燃費がいいのかしら。

今年の春には、旭日中綬章をいただきましたが、自分のことではないみたい。実感がわかず、キョトンとしてしまいました。私が書いてきたのは、ミステリーや幻想小説、時代小説など。

登場人物を大変な目に遭わせることも多くて、主人公はたいてい死んでしまうの。お国に褒められるような作品でもありませんから、知人からも「不道徳なことばっかり書いているのに」とからかわれました。（笑）

私が生まれたのは1930年、満州事変が起きる前の年です。物心つく前から戦時下だったのですが、太平洋戦争が始まるまでは直接の被害がなかったように思います。

軍国主義がはびこるなかでも、私は本の世界にのめり込んでいました。ちょうど全集ものが流行っていて、小学校低学年の私は、応接間の椅子の陰に隠れて大人向けの「現代大衆文学全集」や「世界文学全集」なんかを読みふけっていたものです。

父は開業医で、渋谷に自宅を兼ねた医院があったので、待合室に置いてあった、いけない雑誌もずいぶん読んだかしら。親に叱られないよう、隠れて読むのが楽しかった。

空襲が激しくなった1945年には、宮城県の白石（しろいし）に疎開しました。今は東京も地方もそれほど変わりはないけれど、あの頃は東京者に対する警戒心があり、最初は仲間はずれにされたこともありました。

ただ、そんなのは大したことではありません。私にとってなにより衝撃的だったのは、敗戦後にそれまでの価値観が180度ガラッと変わったこと。学校の先生も、昨日と今日とで言うことが正反対。

戦時中は怪我や病気をした兵隊さんをみんなで大事にお世話していたのに、終戦後はコロッと手のひらを返すような扱いをしました。さらには親を失って行き場をなくし、上野に集まった子どもたちをお国が強制収容したり。

そんな混沌を目の当たりにし、厭世的な考え方が私の中に根を張ったのです。大人なんてあてにならない。人間、生きていても死んでも同じようなもの、と――。

ところが、80年近く根付いていた死生観を大きく変える出来事が、つい昨年ありました。どうしたわけか急に高熱が出て、食べることはもちろん、水を飲むことすらできなくなって。「こういう状態で、あと何日くらい命がもつだろう」と、ネットで調べた答えと、お医者さんの診断が一致したので、「もうすぐ終わるのだな」と思いました。そうやって静かにその時を待っていましたけれど、いっこうに終わらないの。（笑）

命が終わるはずだった予定日も過ぎていき、点滴をしたところ、生き返ってしまいました。そうなると、「やっぱり生きているほうがいいわ」と思うようになるものですね。

これまでは「いつ死んでもいい」と思っていましたが、今は「抱えている連載が終わるまでは生きていよう。できるだけ体を大事にして、生きられるだけは生きよう」という考えになったのです。90歳を過ぎても、人生観って変わるものですね。

主婦のくびきが外れたら

敗戦後に旧制の高等女学校を卒業し、英語を学ぼうと東京女子大学に入学したものの、病気のために2年で退学。その後、22歳の時にお見合い結婚しましたのですが、好きで結ばれたわけではなかったので、結婚生活は特段楽しいものではありませんでした。

25歳で女の子を出産しましたが、今で言う《毒親》だったと思います。中高一貫校に入学させようと、小学校の頃から「勉強しなさい」とやかましく言い立ててしまったのです。

当時は、漫画家の萩尾望都さんや山岸凉子さんがデビューされた頃で、娘はすっかり夢中になっていました。買い集めた漫画をベッドにずらーっと並べ、私が部屋に入ろうとすると慌てて隠すのです。

思い返せば、私が子どもの頃にも同じことをしていました。親の目を盗んで部屋でこっそり本を広げ、母が階段を上がる足音が聞こえると、パッと隠して勉強しているふりをして。

自分が不自由な思いをして育ったのに、娘にも同じことをしてしまうなんて嫌になりますよね。しかも、娘に借りた漫画を読んだら、私のほうが夢中になってしまうのだから仕方のない親です（笑）。口うるさい教育ママだったことは、今でも後悔しています。

結婚後はしばらく忙しくしていましたが、読書欲がなくなったわけではありませんでした。20代の頃に、早川書房や東京創元社から翻訳ミステリーが刊行され、アガサ・クリスティをはじめとした本格ミステリーに、それはもう夢中に。

小説を書き始めたのは、30歳を過ぎてから。講談社で児童文学新人賞を募集していたのを見て、34歳の頃に「やさしい戦士」という隠れキリシタンのお話を書きました。ですが、佳作になったものの入選とはいかず、私には才能がないと思い、それから小説を書かなくなります。

その後しばらくして娘が高校2年生になり、交換留学でオーストラリアに行くことに。その1年間は、主婦や母親といったくびきから解放され、自由を謳歌しました。そうしたら、不思議なことに小説がやたらと書けてしまったのです。

その時書いたうちのひとつ、ある児童文学賞に送った「川人（かわと）」で賞をいただきましたが、指に水かきのある種族を題材にしたため、差別問題になるということで出版には至りませんでした。

下の弟が印刷会社の友人にその話をしたら、縁あってほかの出版社を紹介していただくことになったのです。「なにか作品があれば持ってきて」と言われ、過去に執筆した「やさしい戦士」をお見せしたところ、「これはうちで本にします」と。そのひと言が、すごくうれしかった。

修正すべき点も指摘してくださって、より深く書き込むために、舞台となるマカオまで取材にも行きました。そうやって書き直してできあがった小説『海と十字架』で、私は42歳にして作家デビューをすることになったのです。

その作品と並行して、本格ミステリーにも挑戦しました。当時は社会派ミステリーが隆盛で、私が大好きな本格ミステリーは、作り物だ、見世物小屋だ、と軽んじられていたんです。

そこで、自分なりに本格ミステリーだと思うものを書いて、江戸川乱歩賞に応募したところ、最終候補に残りました。その時、選考委員の南條範夫先生が「普通の小説が書けそうだから、『小説現代』の新人賞に応募させてみろ」と編集長におっしゃって。

ですが、当時の中間小説誌は、エロティシズム全盛。私には、川上宗薫さんや宇能鴻一郎さんのような官能的な小説は書けないと、編集者と打ち合わせをした後、喫茶店で泣きました。

それでも大人向けの小説を書くよう言われ、一度は落選しながらもなんとか「アルカディアの夏」という小説を提出。それが小説現代新人賞を受賞することになったのです。でも、当時の私が書きたかったのは少年が主人公の児童小説でしたから、大人向けの風俗小説を書くのはとても難しくて、もう、泣く泣く書いていました。

＜後編につづく＞