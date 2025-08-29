「自分は悲観しやすいタイプ」「他人と自分を比べてしまう」といったことに悩んでいませんか。心理学者の内藤誼人さんは「たいていの心の問題は、自分でどうにかできるものなのです。悩みがひどくなるまえに、自分の心は自分でケアしてしまいましょう」と、心のセルフケアの重要性について話します。そこで今回は、内藤さんの著書『いいことが起こる人の習慣』から、気持ちが晴れやかになるヒントを一部ご紹介します。

【書影】心理学者による、心が晴れやかになる41のヒント。内藤誼人『いいことが起こる人の習慣』

なかなか友だちができないと悩んでいませんか？

なかなか友だちができない、話しかけるきっかけがつかめない、気を許し合える仲になれない、などと悩んでいる人に、とっておきの方法があります。

その方法とは、「一緒に何かをしてみる」ことです。共同で何かの作業をしてみる、たったそれだけで、あっという間に親しい関係になることができる、魔法の親友獲得術です。

たとえば、学生時代の文化祭を思い出してください。文化祭当日に向けた準備期間は、誰にとっても思い出深い青春の１ページでしょう。

同級生たちと共同でひとつの目標に向かって作業を続けていると、仲がいい悪いに関係なく、すべての人の心がひとつになって、団結力のある絆が生まれた経験はないでしょうか。

分かち合える行為

前夜祭ともなれば、その達成感から「一生友だちね！」などと感動してしまうもの。あなたにも、思い当たる節があるのではないでしょうか。

人と仲良くなりたいときに、無理して話しかける必要はありません。一緒に共同で作業をすればいいのです。

同じ委員会に所属したり、同じサークルに入ったり、とにかく共同行為ができればなんでもいいのです。

分かち合える行為があると、それだけ心も通じ合えるのです。

ドッジボールをしただけで……

これを証明する実験結果があります。テキサス大学のウィリアム・スワン博士は、高校生２４５人の半分のグループにドッジボールで遊ばせ、残りの半分のグループには何もさせませんでした。



（写真提供：Photo AC）

その後「グループのためにケンカできますか？」と聞いたところ、ドッジボールをした学生たちのほうが約５倍も多く「ケンカできる」と答えました。ドッジボールをしただけで、学生たちの間にこれほどの絆が芽生えたのです。

共同して同じ作業をするだけで心を開かせることができます。

※本稿は、『いいことが起こる人の習慣』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。