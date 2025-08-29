¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥¦¥§¥¢¤Ç¥°¥¤¡Á¥ó¡ª¥«¡¼¥ê¥ó¥°µÈÅÄÃÎÆáÈþà°µ´¬¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¶ÚÆùÈþ¤Èµ¡Ç½Èþ¤Î·Ý½Ñ!¡×¡Ö»Í½½¸ªÍ½ËÉ¤â´°àú¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥á¥À¥ê¥¹¥È¡×ÂÎ¤¬½À¤é¤«¤¤¡×
¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ç¶Ã°Û¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏÈäÏª
¡¡2022Ç¯ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿µÈÅÄÃÎÆáÈþ(34)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈäÏª¤·¤¿¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¤Ë¹õ¤Î¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁõ¤¤¤Ç¡¢ÏÓ¤òÂç¤¤¯¿¤Ð¤·¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤ÇÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤àÈþÊ¢¶Úá¤¬¥Á¥é¥ê¤È¸«¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌµþ¸ÞÎØ¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ëµÈÅÄ¤Ï¡Ö¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ï¶¥µ»¤Î¤¿¤á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡£¤Þ¤À¸«¤Ì»Í½½¸ª¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤È¡¢Èþ¤È·ò¹¯¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë»Ñ¤Ë¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐÂ³¤±¤Æ! »Í½½¸ª·Ð¸³¼Ô¤è¤ê¾Ð¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤«¤Ã¤³¤¤¤¤!¡×¡Ö¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í!¡×¡ÖÂÎ¤¬½À¤é¤«¤¤¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Î±¿Æ°¤À¤±¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¥á¥À¥ê¥¹¥È!¤È»×¤¨¤ë¤Î¤¬À¨¤¤!¡×¡Ö¶ÚÆùÈþ¤Èµ¡Ç½Èþ¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¶ÚÆù¤Ï·Ý½Ñ¤À¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤À¼¤¬¼¡¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£