TBSの金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課（読み：ドープ マヤクトリシマリブトクソウカ）』の第8話が8月29日に放送予定です。

【写真】険しい表情の才木（高橋海人）

『DOPE 麻薬取締部特捜課』は、正反対のバディによって繰り広げられる麻取アクション・エンターテイメント。木崎ちあきが手掛けた小説『DOPE 麻薬取締部特捜課』シリーズ（角川文庫）を原作・原案とし、謎に包まれた新型ドラッグ【DOPE】が蔓延している近未来の日本を舞台に、DOPEによって巻き起こる不可解な事件の解決に挑むストーリー。

新人麻薬取締官・才木優人をKing & Prince・高橋海人さん（高ははしごだか）、型破りな不真面目教育係・陣内鉄平を中村倫也さんが演じます。相性最悪な2人がバディを組むことで徐々に影響し合い、変化していく人間ドラマが、本格アクションシーン満載で描かれます。

特捜課の仲間である綿貫光を新木優子さんが、キーパーソンの1人である謎の男・ジウを井浦新さんが演じます。

タイトルバックのナレーションを声優の中村悠一さんが担当。劇伴音楽はandropの内澤祟仁さん、主題歌「Never ends」はシンガーソングライターのUruさんが手掛けています。挿入歌はKing & Princeの「I Know」です。



『DOPE 麻薬取締部特捜課』（著：木崎ちあき、イラスト：尾方富生／KADOKAWA）

※以下8月29日放送回のネタバレを含みます。

第9話あらすじ

才木（高橋海人）の元にジウ（井浦新）から連絡が入り、遂にゲームの開始が告げられる。渋谷駅前で爆発が起こっており、さらに3か所で何かが起きると語るジウ。

ジウの意図が分からない状況で、才木は怒りだけを募らせていく。

そんな中、才木は再度接触をしてきた陣内（中村倫也）から渋谷駅で爆破テロを起こした犯人の所持品を受け取る。

サイコメトリーで才木は2か所の犯行予定場所を読み取るが、残り1か所がどうしても分からないまま。

一方、特捜課オフィスで現場をサポートしていた棗（熊井啓太）は、その犯行現場に規則性があるのではと推理。

異能力である記憶力をフル稼働させる棗だったが、突然、特捜課に侵入者を知らせるアラートが鳴り響き…。