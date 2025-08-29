【SQUARE ENIX POP UP STORE】 ・札幌PARCO 期間：9月12日～9月28日 会場：札幌PARCO 7F スペース7 ・広島PARCO 期間：10月4日～10月27日 会場：広島PARCO 本館6F PARCO FACTORY ・福岡PARCO 期間：11月14日～11月30日 会場：福岡PARCO 本館5F PARCO FACTORY

　スクウェア・エニックスは、全国7か所のPARCOで順次開催している「SQUARE ENIX POP UP STORE」について、札幌PARCO・広島、PARCO・福岡PARCOにて9月12日より順次展開する。

　第5弾となる札幌PARCOは、7F スペース7 にて9月12日から9月28日まで開催。スクウェア・エニックスのコミック＆ゲームタイトルのグッズの販売を実施。

札幌PARCO ピックアップアイテム

ドラゴンクエスト キーホルダーロトのしるし 価格：1,980円

スマイルスライム ぎゅっとにぎろう！スライム 価格：990円

ファイナルファンタジーVII リメイクアドラブルアーツクラウド・ストライフ 価格：7,480円

ファイナルファンタジーIX フォルミズムジタン・トライバル　価格：6,930円

ファイナルファンタジーXIV キャラクターアクリルブロック 価格：9個入りBOX 7,920円、単品 880円

ファイナルファンタジーXIV キャラクター缶バッジ 価格：9個入りBOX 5,940円、単品 660円

ファイナルファンタジーXIV キャラクタークリアマルチケース（全9種） 価格：各1,430円

ファイナルファンタジーXIV グラス＆コースターセット＜シュガーライオット＞ 価格：4,400円

キングダム ハーツ / アートミュージアム 価格：20パック入りBOX 11,000円 単品 550円

キングダム ハーツフェイスマグカップ＜シャドウ＞ 価格：3,850円

NieRSeries丸型トランプ 価格：3,080円

NieRSeriesラバーストラップコレクションドット絵ver.Vol.1 価格：9個入りBOX 6,435円、単品 715円

NieRSeriesラバーストラップコレクションドット絵ver.Vol.2　価格：9個入りBOX 6,435円、単品 715円

FINAL FANTASY VII REBIRTH Orchestral Arrangement Album 価格：4,070円

スクウェア秘蔵音源集Preserved Tracks Collection from 1986～1996 価格：3,300円※イベント会場限定

「OSMO」も引き続き登場！

価格：各1,100円

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX (C) SQUARE ENIX (C) Disney (C)HiromuArakawa/SQUARE ENIX (C)Yana Toboso/SQUARE ENIX (C)NAOE/SQUARE ENIX
(C) SQUARE ENIXCHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
※写真は製作中のものです。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。