「スクエニ POP UP STORE」札幌・広島・福岡PARCOにて9月12日より順次開催決定
スクウェア・エニックスは、全国7か所のPARCOで順次開催している「SQUARE ENIX POP UP STORE」について、札幌PARCO・広島、PARCO・福岡PARCOにて9月12日より順次展開する。
第5弾となる札幌PARCOは、7F スペース7 にて9月12日から9月28日まで開催。スクウェア・エニックスのコミック＆ゲームタイトルのグッズの販売を実施。
札幌PARCO ピックアップアイテム
ドラゴンクエスト キーホルダーロトのしるし 価格：1,980円
スマイルスライム ぎゅっとにぎろう！スライム 価格：990円
ファイナルファンタジーVII リメイクアドラブルアーツクラウド・ストライフ 価格：7,480円
ファイナルファンタジーIX フォルミズムジタン・トライバル 価格：6,930円
ファイナルファンタジーXIV キャラクターアクリルブロック 価格：9個入りBOX 7,920円、単品 880円
ファイナルファンタジーXIV キャラクター缶バッジ 価格：9個入りBOX 5,940円、単品 660円
ファイナルファンタジーXIV キャラクタークリアマルチケース（全9種） 価格：各1,430円
ファイナルファンタジーXIV グラス＆コースターセット＜シュガーライオット＞ 価格：4,400円
キングダム ハーツ / アートミュージアム 価格：20パック入りBOX 11,000円 単品 550円
キングダム ハーツフェイスマグカップ＜シャドウ＞ 価格：3,850円
NieRSeries丸型トランプ 価格：3,080円
NieRSeriesラバーストラップコレクションドット絵ver.Vol.1 価格：9個入りBOX 6,435円、単品 715円
NieRSeriesラバーストラップコレクションドット絵ver.Vol.2 価格：9個入りBOX 6,435円、単品 715円
FINAL FANTASY VII REBIRTH Orchestral Arrangement Album 価格：4,070円
スクウェア秘蔵音源集Preserved Tracks Collection from 1986～1996 価格：3,300円※イベント会場限定
「OSMO」も引き続き登場！
価格：各1,100円
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX (C) SQUARE ENIX (C) Disney (C)HiromuArakawa/SQUARE ENIX (C)Yana Toboso/SQUARE ENIX (C)NAOE/SQUARE ENIX
(C) SQUARE ENIXCHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
※写真は製作中のものです。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。