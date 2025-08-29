『ヘレディタリー／継承』『ミッドサマー』『ボーはおそれている』に続きA24製作で贈る、アリ・アスター監督の最新作『Eddington』の邦題が『エディントンへようこそ』として、2025年12月12日（金）に日本公開となることが決定した。主演は『ジョーカー』ホアキン・フェニックスだ。

暴力、陰謀論、SNSの暴走がすべてを焼き尽くす“炎上スリラー”。主演フェニックスが「今まででいちばん、ヤバい撮影だった」という衝撃作が日本にやってくる。

物語の舞台は2020年、ニューメキシコ州の小さな町、エディントン。コロナ禍で町はロックダウンされ、息苦しい隔離生活の中、住民たちの不満と不安は爆発寸前だ。

保安官ジョー（ホアキン・フェニックス）は、IT企業誘致で町を“救おう”とする野心家の市長テッド（ペドロ・パスカル）と“マスクをするしない”の小競り合いから対立。「俺が市長になる！」と突如、市長選に立候補する。ジョーとテッドの諍いの火は周囲に広がっていき、SNSはフェイクニュースと憎悪で大炎上。同じ頃、ジョーの妻ルイーズ（エマ・ストーン）は、過激な動画配信者（オースティン・バトラー）の扇動動画に心を奪われ、陰謀論にハマっていく。

エディントンの選挙戦は、疑いと論争と憤怒が渦を巻き、暴力が暴力を呼び、批判と陰謀が真実を覆い尽くす。町と住人は誰も予想できない破滅の淵へと突き進んでいく……。

本年度のカンヌ国際映画祭でコンペティション部門に招待され世界中で話題沸騰。主演を務めるのは『ジョーカー』で主演男優賞を受賞したホアキン・フェニックス、前作『ボーはおそれている』に続くアリ・アスターとのタッグとなる。

共演は今夏全世界で大ヒットした『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』で話題を呼び、Ａ24史上NO.3の大ヒットを記録したロマンティック・コメディ『Materialists』などで人気急上昇中のペドロ・パスカルや、『ラ・ラ・ランド』『哀れなるものたち』でアカデミー賞主演女優賞を受賞したエマ・ストーンのほか、『エルヴィス』でゴールデングローブ賞主演男優賞（ドラマ部門）を受賞したオースティン・バトラー。さらにゴールデングローブ賞受賞の大ヒットドラマ「イエローストーン」シリーズのルーク・グライムス、トニー賞受賞のディードル・オコンネル、『ブルー・ストーリー』で英国アカデミー賞EEライジング・スター賞受賞のマイケル・ウォードら実力派が揃い、アリ・アスター作品史上最も豪華なアンサンブルが実現した。

「コロナ禍でのマスク義務、陰謀論、SNSでの誤情報……。パンデミックがもたらした社会の分断を鋭く風刺した『エディントンへようこそ』は、銃を持つ保安官と市長の対立という典型的な西部劇の構図に、スマホとSNS時代をミックスさせた異色作。登場人物たちの誰もが何かを信じ、歪み、暴走する。そんな物語を通して、私たちは自分たちがまさに経験したあの混乱の時期を、アリ・アスター監督ならではの不穏な映像美とともに振り返るという、なんとも不思議な体験をすることになる。」（）

すべてを焼き尽くす“炎上スリラー”『エディントンへようこそ』は2025年12月12日、日本公開。