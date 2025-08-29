直木賞を受賞した『恋紅』をはじめとする、幻想的な作品でファンの熱烈な支持を集める小説家、皆川博子さん。95歳の今もなお執筆が楽しいと語る、そのエネルギーの源とは。（構成：野本由起 撮影：木村直軌）

何を言われたって書くわよ

専業主婦が作家になったわけですから、デビューしたばかりの頃は周りからもいろいろと言われます。親戚やご近所の方からは「あなたは奥さんなんだから、旦那さんを大事にしないとダメよ」と言われ、父にも「君の旦那が気の毒だな」と。

そんな忠告をされても、私の気持ちは変わりません。「何を言われたって書くわよ」とムンとしていました。そして、主婦業をおざなりにして、だんだん執筆に専念するようになっていったのです。

そもそも私の夫は、お酒が好きで毎晩午前さま。娘も大きくなっていましたから、私には自由な時間がありました。そこで、40代の頃はなにがなんだかわからないまま、無我夢中で原稿用紙に向かっていたのです。

56歳の時には、『恋紅』で直木賞をいただきました。吉原の遊女屋の娘を主人公にした時代小説でしたから、そこからしばらくは依頼される作品も時代ものばかり。

勉強しながら書くのはつらくもありましたが、室町時代を舞台にした伝奇もの『妖櫻記（ようおうき）』、幕末から明治にかけて活躍した女形の澤村田之助をモデルにした『花闇』は、私が心から好きな題材について楽しんで書くことができました。

依頼された題材ではなく、自分が興味のあることを自由に書けるようになったのは、60代も後半になってから。きっかけは、ナチス支配下のドイツを舞台にしたミステリー『死の泉』を書いたことです。

ドイツまで取材に行き、のびのびと書いて、心まで解放された気分でした。文庫版で600ページを超える大著になったこの作品が私の転機になりましたし、その後、吉川英治文学賞もいただきました。

それからは、書店を回っては珍しいノンフィクションを見つけ、小説の素材にするように。たとえば傭兵の歴史に関する本を見つけると、傭兵のことを書いてみたくなる。映画史をひもとく全集を買い込んだ時には、ハリウッド映画の創成期を書いてみたくなる。

気になる素材が先にあり、それについて小説を書くスタイルになったことで、どんどんジャンルが多彩になっていきました。

老人ホームで執筆

現在は、老人ホームで暮らしています。以前は夜中から朝まで小説を書く夜型の生活でしたが、85歳の時に腰を痛めて入院したのがきっかけで、朝型に切り替えました。今は、とっても規則正しい優等生のような暮らしぶりです。

朝7時に起きて、8時頃に朝食をいただき、昼間はパソコンに向かい、夜は9時に就寝。健康面で気をつけていることは、何もありません。今は歯がないからお肉やお魚も食べられないし、パンとスープで細々と生きています。パンを小さくちぎってスープにひたすと、これがおいしいの。

体だって悪いところだらけです。膝が痛い、肩が痛い、頭が重い、耳は聞こえない。あちこち手術もしたから、火葬したら金属がゴロゴロ出てくるんじゃないかしら。

3年くらい前までは、昼はホームを出て書店に行くこともできました。今はそれも難しくなってしまって。自然と自室のパソコンの前に座ってしまうので、仕事しているように見えるけれど、実はネットを見て遊んでいるだけ。原稿はちっとも進まないの。

今では、月に原稿用紙20〜30枚書くのがせいぜいです。若い頃なら1日にそれくらいの枚数を書いたこともありましたけれど、筆の進みは遅くなりました。



「知りたい」が原動力

それでもやっぱり、一番の楽しみは書くことです。資料を調べて小説を書くことが、唯一の楽しみ。ほかに趣味はありません。原動力は、知らないことを知りたいという好奇心かもしれませんね。

私たちの世代は、一番勉強をすべき年頃に学徒動員されました。私は高等女学校3年の2学期から工場で働かされたので、基礎知識を得る機会がなくて。

ことに西洋史には疎く、「この時代のこの国の出来事が面白い」と思っても、通史を知らないのでその前後のことがわからない。だからこそ、詳しく調べたくなるんです。気になったことから枝葉を広げ、関連書籍を探すのがもう楽しくて。

それに、書き手は編集者によって大きな影響を受けると思います。いい編集者がついてくださるとこちらも励まされ、アイデアが大きく広がります。

今、季刊文芸誌で連載している『ジンタルス RED AMBER 風配図II』は、まさにそう。私は足が悪くてもう外国へ取材には行けないけれど、担当編集者がたくさんの資料を揃えてくださるの。

シリーズ1作目の『風配図 WIND ROSE』の時には、舞台となるバルト海のゴットランド島に担当編集者が初めてのヨーロッパ行きでもある新婚旅行で行ってくださって。写真をたくさん撮って、現地でなくては手に入らない地図や本を買ってきてくれました。

思い出すだけでも涙が出るほど、うれしかった。そうやって皆さんに支えていただきながら、なんとか小説を書き続けています。

来年は16世紀イタリアの画家カラヴァッジョのことを書くつもりです。と言っても、カラヴァッジョ本人について書くわけではなく、彼の公認贋作者の視点から小説を書いてみたくて。

今やっている連載が終わったら、疲れて燃え尽き症候群になってしまうかもしれないけれど、一生懸命助けてくれる編集者を泣かせることになってしまうから、やっぱり書かないとね。

私も来年には96歳ですから、その作品が最後になるでしょう。……なんて言いながら、書きたいことはまだいろいろあるのだけど。

よく「最後に読者にひと言」と聞かれますが、私は年寄りが説教じみたことを言うのが大嫌い。私は好きなことを続けてきましたけれど、誰もがそうすべきだとも思いません。飽きたらやめるくらいのほうが、気楽に生きられるとも思います。