【激レア】世にも珍しい自動販売機→出てくる意外なモノに8万いいね「幼い頃に…」「めちゃくちゃ良いな」【ママリ】

超絶レアな自販機が存在していた！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、自動販売機マニア(石田健三郎)(@jido__hanbaiki)さんの投稿です。

自動販売機といえば、ジュースやアイスを思い浮かべますが、大阪には珍しい自動販売機があったのです！それがこちら。

Ⓒjido__hanbaiki

【激レア】大阪にある世にも珍しい風船の自動販売機

自動販売機マニア(石田健三郎)さんが大阪の街で見つけたのは、まさかの風船の自動販売機でした。コインを入れてボタンを押すと出てくるのは、飲み物…ではなく、まんまるのかわいらしい風船です。透明に白い星が散りばめられたおしゃれなデザインはかわいいですね。



この投稿には「1980年代の話ですが、町田の小田急百貨店でキティちゃんのイラストが印刷してある風船自動販売機があり、幼い頃、よく買って貰いました」「めちゃくちゃ良いなぁ 都内で出したらめっちゃ売れそう」といったリプライがついていました。全国展開してくれないかな？と期待してしまう投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）