²Æì¾°³ØV¤ò¥Ñ¥ê¥Ô¤Ë½ËÇÕ¡ªMAX¤ÎLinaà¥Ó¡¼¥Á¤Ç´¥ÇÕá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÑÕ¾°¥µ¥¤¥³¡¼¡×
¥ÉÇÉ¼ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¤ª¤µ¤²Æ¬¤Ç¡Ö¤«¤ó¤Ñ¡Á¤¤¡×
¡¡²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMAX¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Lina(²Æì¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²þ¤á¤Æ¡ª²Æì¾°³Ø¡¡Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿²Æì¾°³Ø¤ò½ËÊ¡¡£
¡¡¡ÖºòÆü¤Ï»Å»ö¤Ç²Æì¤Ë¤¤¤ÆÀÄ¤¤¶õ¤È³¤¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ·è¾¡Àï¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡ªºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¤¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ó¡¼¥Á¤ÇÀÄ¤¤¶õ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë½ËÇÕ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡¼¡×¡Ö¥«¥ó¥Ñ¡¼¥¤¡×¡ÖÑÕ¾°¥µ¥¤¥³¡¼¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÀ¨¤¤´î¤ó¤Ç¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£