ÉÍÊÕÈþÇÈà¿ÆÍ§»£±Æ¤Î¥ª¥Õ´¶ËþºÜáÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤²Ä°¦¤µ¡×¡Ö¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤È°ì½ï¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤Ï¡×
¥¥ã¥Ã¥×¤ËÇò£Ô¡Ä¼«Á³ÂÎ¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬¡ª
¡¡½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£8·î29Æü¤Ë25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥ª¥Õ´¶ËþºÜ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤â¸µµ¤¤Ë¾ÆÆù¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¡°¦¸¤¡¢¤Ý¤×¤Ï5ºÐ¡¢¤³¤Ú¤Ï4ºÐ¤Ç¤¹¡¡¤Ý¤×¤³¤Ú¤ÈÃçÎÉ¤¯¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç½ñ¤¹þ¤ß¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î»Ä¤ë·úÊª¤òÇØ¤Ë¤·¤¿¤ªÃãÌÜ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Î¼Ì¿¿¤ä¥¥ã¥Ã¥×¤ËT¥·¥ã¥Ä¤Î¥é¥Õ¤Ê»Ñ¡¢Ìë¤Î³¹³Ñ¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¡£
¡¡¡Ö¼Ì¿¿¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤È¿ÆÍ§¤¿¤Á¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡¡¤¤¤Ä¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤Þ¤¿1Ç¯¸µµ¤¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¤ÎÈþÇÈ¤Á¤ã¤ó¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤ï²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖµÇ°¤Ë¾ÆÆù¤ä¤ê¤¿¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÌþ¤ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³(2525)¤È¾Ð¤¨¤ë¡¢¾Ð´é°î¤ì¤ë°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¼Ì¿¿¥ª¥·¥ã¥ì¤¹¤®¡×¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç´¶ËþºÜ¤Î¤ª¼Ì¿¿ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¢ö¡×¡Ö¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤È°ì½ï¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¥Í¡¼!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÍÊÕ¤Ï2011Ç¯¤ËÂè7²ó¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ÇÆþ¾Þ¤··ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£2017Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö·¯¤Îç¹Â¡¤ò¤¿¤Ù¤¿¤¤¡×(ÅìÊõ)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£ÍèÇ¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤Ç¤ÏÇ«¡¹Ìò¤ò±é¤¸¤ëÍ½Äê¡£