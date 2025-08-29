AnkerのモバイルバッテリーやワイヤレスイヤホンなどがAmazonで最大33％OFFに【スマイルSALE開催中】
「Amazon スマイルSALE」が、2025年8月29日（金）から開催中です。今回は、モバイルプロジェクターやワイヤレスイヤホンなどのAnker商品をご紹介。気になっていた人はお見逃しなく。

→ Amazon「Anker」のページはこちら

→「Amazon スマイルSALE」はこちら

VGP2025 金賞の大人気モデル。モバイルプロジェクター「Nebula Capsule 3」


NEBULA

Anker Nebula Capsule 3 (小型 Google TV搭載 モバイル プロジェクター)【家庭用 フルHD Netflix対応 200 ANSI ルーメン 最大120インチ 大画面 天井投影 8W スピーカー 自動台形補正 オートフォーカス バッテリー内蔵 ホームシアター ホームプロジェクター 持ち運び アンカー ネビュラ カプセル 3】

69,990円 → 59,990円（14%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Google TV搭載モバイルプロジェクター「Nebula Capsule Air」


NEBULA

Anker Nebula Capsule Air (世界最小 Google TV搭載モバイルプロジェクター)【ハイビジョン 720P Netflix対応 150ANSI ルーメン 最大100インチ 自動台形補正 超小型 家庭用 コンパクト 天井投影 スペースグレー 最大24ヶ月保証 ネビュラ カプセル エアー】

49,990円 → 39,990円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



雑音の程度によって、周囲のノイズを自動低減。「Soundcore P40i」


Soundcore

Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック

7,990円 → 7,190円（10%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



最大32時間の長時間再生が可能。「Anker Soundcore Life P2 Mini」


Soundcore

Anker Soundcore Life P2 Mini【完全ワイヤレスイヤホン / Bluetooth5.3対応 / IPX5防水規格 / 最大32時間音楽再生 / 専用アプリ対応】ブラック

4,490円 → 3,790円（16%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



センサーライト一体型のセキュリティカメラ「Solar Wall Light Cam S120」


Eufy (ユーフィ)

Anker Eufy Solar Wall Light Cam S120 (ライト付き屋外防犯カメラ）【ソーラーセキュリティカメラ/ワイヤレス対応 / 2K / 連続給電可能/自動点灯/AI動作検知 / IP65防塵防水 / スポットライト/追加料金不要】

14,990円 → 9,990円（33%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



モバイルバッテリーと充電器が一台に。最大65W出力でPCにも充電可能


Anker

Anker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion) (9600mAh 65W出力モバイルバッテリー搭載 USB充電器)【独自技術Anker GaN採用/Power Delivery対応/PSE技術基準適合/USB-C入力】iPhone MacBook Android その他機器対応

14,990円 → 10,990円（27%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



1台で3役！ハイブリッド設計のモバイルバッテリー


Anker

Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) (5000mAh 22.5W出力モバイルバッテリー搭載 30W出力USB充電器) / LEDディスプレイ搭載/USB-Cケーブル一体型/コンセント一体型/折りたたみ式プラグ 1台3役 / iPhone 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 (ブラック)

5,990円 → 4,490円（25%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



モバイルバッテリー・充電器・ケーブルがひとつに


Anker

Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) (10000mAh 30W出力モバイルバッテリー搭載 30W出力USB充電器) / LEDディスプレイ搭載/USB-Cケーブル一体型/コンセント一体型/折りたたみ式プラグ 1台3役 / iPhone 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 (ブラック)

7,990円

クーポン利用で7,190円に

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ケーブルレスで充電できる「Nano Power Bank」


Anker

Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) (モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【PowerIQ搭載/USB-C一体型】 iPhone 16 / 15 シリーズ/Switch 2対応 (ブラック)

3,490円 → 2,890円（17%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



長さを0.9m、1.8m、3.0mから選べる。USB-C&ライトニングケーブル


Anker

Anker PowerLine II USB-C & ライトニングケーブル MFi認証 USB PD対応 急速充電 iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / SE (第3世代) 各種対応 (1.8m ブラック)

1,690円 → 1,350円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



USB-C&USB-Cケーブル ブラックとホワイトの2本セット


Anker

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m 2本セット ブラック & ホワイト

2,990円 → 2,490円（17%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



USB-C＆USB-Cケーブル付きの2ポート急速充電器


Anker

Anker Charger (20W, 2-Port) with USB-C ＆ USB-C ケーブル 20W USB-C＆USB-Cケーブル付属 2ポート急速充電器)【PSE技術基準適合/USB PD対応/PowerIQ搭載/コンパクトサイズ】 Android スマートフォン iPad その他 各種機器対応 (ホワイト)

1,690円 → 1,290円（24%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



コンパクトでパワフルな充電器「Nano II 65W」


Anker

Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)

4,490円 → 3,190円（29%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



豊富なカラバリが魅力。最大20W出力のUSB-C充電器「Nano Charger」


Anker

Anker Nano Charger (20W) USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載】iPhone Android その他各種機器対応 (ホワイト)

1,690円 → 1,290円（24%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



カード型で財布にも入れやすい。Eufyの「Security SmartTrack Card」


Eufy (ユーフィ)

Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Card (iPhone用) (紛失防止トラッカー) 【 Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) / なくしものが、無くなる/紛失防止タグ/探し物/スマホが見つかる/置き忘れ防止/スマホ鳴らす】

3,990円 → 2,690円（33%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


Eufy (ユーフィ)

Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Link 2個セット（紛失防止トラッカー）【Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) / なくしものが、無くなる/紛失防止タグ/探し物/スマホが見つかる/置き忘れ防止/スマホ鳴らす】Smart Tracker Tracker Normal * 2 UN

5,490円 → 3,690円（33%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Anker

Anker Nano Car Charger (75W, 巻取り式 USB-Cケーブル) iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC iPad 各種 その他機器対応

3,990円 → 3,290円（18%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Anker

Anker Magnetic Cable Holder マグネット式 ケーブルホルダー ライトニングケーブル USB-C Micro USB 他対応 デスク周り 便利グッズ (ブラック)

1,690円 → 1,290円（24%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Anker

Anker Nano Charger (45W) with USB-C & USB-C ケーブル ホワイト USB PD USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone MacBook Air その他各種機器対応

3,990円 → 2,690円（33%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Anker

Anker 521 Charger (Nano Pro) USB PD 40W USB-C 急速充電器【PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載/PSE技術基準適合】iPhone 16 / 15 / 14 / 13 MacBook Air その他各種機器対応 (ホワイト)

3,990円 → 2,790円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→ Amazon「Anker」のページはこちら

→「Amazon スマイルSALE」はこちら

→「Amazon スマイルSALE」のポイントアップキャンペーンはこちら


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります