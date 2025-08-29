AnkerのモバイルバッテリーやワイヤレスイヤホンなどがAmazonで最大33％OFFに【スマイルSALE開催中】
Google TV搭載モバイルプロジェクター「Nebula Capsule Air」
Anker Nebula Capsule Air (世界最小 Google TV搭載モバイルプロジェクター)【ハイビジョン 720P Netflix対応 150ANSI ルーメン 最大100インチ 自動台形補正 超小型 家庭用 コンパクト 天井投影 スペースグレー 最大24ヶ月保証 ネビュラ カプセル エアー】
49,990円 → 39,990円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
雑音の程度によって、周囲のノイズを自動低減。「Soundcore P40i」
Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック
7,990円 → 7,190円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Anker Soundcore Life P2 Mini【完全ワイヤレスイヤホン / Bluetooth5.3対応 / IPX5防水規格 / 最大32時間音楽再生 / 専用アプリ対応】ブラック
4,490円 → 3,790円（16%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Anker Eufy Solar Wall Light Cam S120 (ライト付き屋外防犯カメラ）【ソーラーセキュリティカメラ/ワイヤレス対応 / 2K / 連続給電可能/自動点灯/AI動作検知 / IP65防塵防水 / スポットライト/追加料金不要】
14,990円 → 9,990円（33%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
モバイルバッテリーと充電器が一台に。最大65W出力でPCにも充電可能
Anker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion) (9600mAh 65W出力モバイルバッテリー搭載 USB充電器)【独自技術Anker GaN採用/Power Delivery対応/PSE技術基準適合/USB-C入力】iPhone MacBook Android その他機器対応
14,990円 → 10,990円（27%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
1台で3役！ハイブリッド設計のモバイルバッテリー
モバイルバッテリー・充電器・ケーブルがひとつに
ケーブルレスで充電できる「Nano Power Bank」
Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) (モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【PowerIQ搭載/USB-C一体型】 iPhone 16 / 15 シリーズ/Switch 2対応 (ブラック)
3,490円 → 2,890円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
長さを0.9m、1.8m、3.0mから選べる。USB-C&ライトニングケーブル
Anker PowerLine II USB-C & ライトニングケーブル MFi認証 USB PD対応 急速充電 iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / SE (第3世代) 各種対応 (1.8m ブラック)
1,690円 → 1,350円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m 2本セット ブラック & ホワイト
2,990円 → 2,490円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
コンパクトでパワフルな充電器「Nano II 65W」
Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
4,490円 → 3,190円（29%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
豊富なカラバリが魅力。最大20W出力のUSB-C充電器「Nano Charger」
Anker Nano Charger (20W) USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載】iPhone Android その他各種機器対応 (ホワイト)
1,690円 → 1,290円（24%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
カード型で財布にも入れやすい。Eufyの「Security SmartTrack Card」
Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Card (iPhone用) (紛失防止トラッカー) 【 Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) / なくしものが、無くなる/紛失防止タグ/探し物/スマホが見つかる/置き忘れ防止/スマホ鳴らす】
3,990円 → 2,690円（33%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
Anker Nano Car Charger (75W, 巻取り式 USB-Cケーブル) iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC iPad 各種 その他機器対応
3,990円 → 3,290円（18%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Anker Magnetic Cable Holder マグネット式 ケーブルホルダー ライトニングケーブル USB-C Micro USB 他対応 デスク周り 便利グッズ (ブラック)
1,690円 → 1,290円（24%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Anker Nano Charger (45W) with USB-C & USB-C ケーブル ホワイト USB PD USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone MacBook Air その他各種機器対応
3,990円 → 2,690円（33%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Anker 521 Charger (Nano Pro) USB PD 40W USB-C 急速充電器【PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載/PSE技術基準適合】iPhone 16 / 15 / 14 / 13 MacBook Air その他各種機器対応 (ホワイト)
3,990円 → 2,790円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
