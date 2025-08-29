東京マルイは、8月21日より8月27日分にかけて5点のエアガンを再販した。

今回再販されたのは、ガスブローバック「シグ ザウエル P226 E2」や「M45A1 ブラック」、「ハイキャパ5.1R シルバースライド」など。

ほかにも、電動ガンBOYs「スカーL CQC ブラック」にエアーリボルバープロ「SAA.45 アーティラリー 5 1/2インチ シルバー」が再販された。

8月21日分

「シグ ザウエル P226 E2」詳細

「M45A1 ブラック」詳細

8月27日分

「SAA.45 アーティラリー 5 1/2インチ シルバー」詳細

「ハイキャパ5.1R シルバースライド」詳細

「スカーL CQC ブラック」詳細

価格：18,480円 対象年齢：18才以上 全長：196mm 銃身長：97mm 重量：741g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：25＋1発（1発は本体に装填した場合）価格：23,980円 対象年齢：18才以上 全長：222mm 銃身長：113mm 重量：823g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：27＋1発（1発は本体に装填した場合）価格：18,480円 対象年齢：10才以上 全長：285mm 銃身長：70mm 重量：435g（空のカートリッジをセットした場合） 弾丸：6mm BB（0.12～0.2g） 動力源：無し（手動） 装弾数：6発価格：15,180円 対象年齢：14才以上 全長：222mm 銃身長：33mm 重量：865g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2g） 動力源：専用ガス 装弾数：31＋1発（1発は本体に装填した場合）価格：10,780円 対象年齢：10才以上 全長：463mm（ストック折りたたみ時）/ 625mm / 673mm（ストック伸長時） 重量：910g（空マガジン、電池含む） 弾丸：6mm BB（0.12g） 動力源：単3アルカリ電池6本 装弾数：約140発

