Bリーグの千葉ジェッツが27日、公式YouTubeチャンネルを更新。所属する渡邊雄太選手が19年ぶりに母校を訪れ、当時の担任と思い出話に花を咲かせました。

渡邊選手は2018年にNBAグリズリーズと契約し、日本人2人目のNBAプレーヤーとなるとNBAで6シーズンにわたり4チームでプレー。24-25シーズンから日本へ帰国し千葉ジェッツに加入しました。

母校で渡邊選手を最初に出迎えたのは、当時小学3年生の担任だった白井先生と5、6年生時に担任だった山下先生。先生の案内で校内を練り歩き、渡邊選手は懐かしさをかみしめます。

当時の教室へ足を踏み入れる際、身長206cmの渡邊選手は入り口で体をかがめて教室に入り込むなど時間の流れを感じていました。

先生から見た小学生時代の渡邊選手について、山下先生は「みんなから好かれていた。県選抜に選ばれていて上手なのに、試合中はパスばっかり。友達のシュートが決まったら『ナイスシュート』とすごく喜んでいた。こういう性格だからみんなから好かれていた」と渡邊選手の仲間思いな性格を讃えました。渡邊選手は「そういうのはやっていたかもしれないですね」と照れ笑いしながらも当時を振り返りました。

白井先生は「3年生の時すごい身体能力があった。シャトルラン用のCDが追い付かなくてバグってしまって、結局最高記録まで数えてあげられなかった」と振り返ると、渡邊選手は「小学校の頃から、シャトルランはずば抜けて回数が多かった記憶がありますね」と当時から運動神経が高かったことを語りました。