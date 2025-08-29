辻希美の長女・希空、デートを報告「お買い物たくさんして焼肉食べました」 その様子も投稿
元モーニング娘。辻希美、俳優・杉浦太陽の長女・希空が29日までにインスタグラムを更新。デートショットを複数枚公開した。
【写真】辻希美の長女・希空、デートの様子（4枚）
8日に妹が誕生した希空。インスタグラムには「私にとっては初めての妹です」「4人きょうだいから5人きょうだいになり、とても幸せな気持ちとワクワクで胸がいっぱいです！」とつづっていた。
今回の投稿では「せいとデートしてきたぞ お買い物沢山して焼肉食べました 幸せな1日 また行こうね」と3歳年下の弟との時間を報告。黒のミニスカートにロングブーツを合わせた私服姿や、食事姿などを写真に収めた。家族愛あふれる投稿に、多数の「いいね！」が集まっている。
■希空
2007年11月26日生まれ、東京都出身。LUV所属。母は元モーニング娘。辻希美、父は俳優・杉浦太陽。昨年の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっている。
引用：「希空」インスタグラム（@noa._.1126_）
