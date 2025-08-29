「ほぺ毛が完璧すぎる！」アニメ顔の猫に1.5万いいね【ママリ】

まるでアニメの猫のよう！整った「ほぺ毛」がかわいい

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ペットも人間と同じように寝ぐせがつくことがありますよね。そして一時的に毛の形が不思議なスタイルになることも。そんな偶然のスタイルもかわいいのですが、今回、投稿者・ふわもさんの愛猫はすてきにスタイリングされた姿を披露してくれました。





姿勢まで美しいその姿はまるで貴族のようで…？

©fuwamopurimo

ほぺ毛 < ´･ω･` > 整いました⛄️

きちんとした姿勢でまっすぐこちらを見つめる姿は中世ヨーロッパの貴族のよう。肖像画に描かれそうな菅良です。左右ともバランスよく整えられた毛並みはとってもかわいいですね。この投稿には「美しい」「姿勢も整ってますね」「髭男爵のひぐちくんを思い出した」といったリプライがついていました。



リプライにはお笑い芸人さんを思い出した人も多いようで、コミカルなやり取りがされていました。猫ちゃんのかわいい姿に気持ちの和らぐ投稿でした。

モフモフの犬がかわいすぎる

愛犬のかわいい姿を見ると、つい写真を撮りたくなりますよね。投稿者・レノン&れあるさんの愛犬・れあるちゃんはモフモフが特徴のかわいい男の子。多数の愛らしい写真をXでも見ることができます。



中でも、犬好きさんから注目を浴びた写真は…？

©Renon_Rearu

©Renon_Rearu

玄関あけたらすぐモフモフ

落ち着いた風情のある日本家屋の玄関を開けると、モフモフでかわいいワンコが。こんな光景、最高の癒やしですよね。ギュっと抱きしめたり、ナデナデしたり、モフモフの中に顔をうずめたいという衝動にかられそうです。



この投稿には「犬好きにはたまらないかわいさ」「優しく触ってみたい」「疲れも一気に癒やされそう」などのリプライが寄せられていました。



れあるちゃんのモフモフショットはさまざまなパターンがあり、シリーズ化しているもよう。かわいい写真がXでたくさん見られます。日本家屋とモフモフのワンコが絶妙にマッチした、心温まる写真の紹介でした。

ペットの犬の中にはさまざまな指示に従える子がいますが、「まて」という指示を聞ける子を見ると、賢いなと感じますよね。



投稿者・ラブラドールの横綱さん(以下、飼い主さん)は、散歩の前に、愛犬・横綱くんに「まっててねー」と声をかけたところ…？

©yokozuna_lab

あさんぽ前「待てだよー」って言いながら家の鍵かけてて、終わって見たらこれのまま動かず待ってました😂ごめんごめん💦

「待て」という声掛けに対し、きちんと待っている愛犬。リードがお顔にひっかかっていても頑張って待つ姿を見たら、愛おしくなりますね。その視線からは「待っているよ。まだ？」と言っているような思いが見て取れます。



この投稿には「辛抱強い」「健気に待てして賢い子」などのリプライが寄せられました。愛犬との信頼関係を感じ、胸が温かくなります。横綱くんと飼い主さんが、お散歩を楽しめるよう願いたくなる投稿でした。

