¡È´ÅÍøÅÄ¡É»Ô¸¶È»¿Í¡¢ÀÄ¿¹Ì¾Êª¡¦¤»¤ó¤Ù¤¤½Á¤ËÀå¸Ý¡¡¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤µë¿© ±ê¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡Ù¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿13Ëç°ìµó²ò¶Ø
¡¡»Ô¸¶È»¿Í¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤µë¿© ±ê¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡Ù¤è¤ê¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿13ÅÀ¤¬°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½¤³ØÎ¹¹Ô¤ËÌµÍý¤ä¤ê°ú¤¤º¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯´ÅÍøÅÄ¡Ê»Ô¸¶È»¿Í¡Ë¡¡Î¹Àè¤Ç¸æ±àÀèÀ¸¡ÊÉðÅÄÎèÆà¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤â
¡¡¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡Ù¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Î¤¢¤ëÃæ³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢µë¿©¥Þ¥Ë¥¢¤Î¶µ»Õ¡¦´ÅÍøÅÄ¹¬ÃË¤È¡¢µë¿©¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤è¤ë¡¢¤É¤Á¤é¤¬µë¿©¤ò¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Æ®¤¤¤òÉÁ¤¯³Ø±à¥°¥ë¥á¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥é¥Þ3¥·¡¼¥º¥ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢±Ç²è3ºîÉÊ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£º£ºî¤Ï¤½¤Î·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¡£
¡¡1984Ç¯¤«¤é¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿µë¿©¤ò°¦¤¹¤ë¶µ»Õ¡¢´ÅÍøÅÄ¹¬ÃË¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ëÎ¹¤ÎµÏ¿¡£¤½¤ÎÎ¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£»þÂå¤Ï¤Ä¤¤¤ËÊ¿À®¤ËÆÍÆþ¡£1990Ç¯¡£»°Ç¯À¸Ã´Ç¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ÅÍøÅÄ¤Ï¡¢ÀÄ¿¹´ä¼ê¤Ø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¤á¤Æ³Ø¹»¤«¤é³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ´ÅÍøÅÄ¤Ï¤É¤ó¤Ê¿©¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡½é¤Î»î¤ß¤Ë²Ì´º¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢´ÅÍøÅÄ¹¬ÃË¤ò5Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±é¤¸Â³¤±¤ÆÍè¤¿¼ç±é¤Î»Ô¸¶È»¿Í¡£ÉðÅÄÎèÆà±é¤¸¤ëseason1¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¸æ±à¤Ò¤È¤ß¤È¤ÎºÆ²ñ¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¿©¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÀ¸ÅÌ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÅÄß·ÂÙ¿è¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢±É¿®¡¡ÅÄÃæº´µ¨¡¢ÊÒ¶Í¿Î¡¢¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¡¢ÀÖºÂÈþÂå»Ò¡¢Ï»Ê¿Ä¾À¯¡¢¹âÈª½ß»Ò¡¢¾®ºæ°ìµ¡¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡1990Ç¯½é²Æ¡¢È¡´Û¡£µë¿©¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ëÃæ³Ø¶µ»Õ¡¦´ÅÍøÅÄ¹¬ÃË¡Ê»Ô¸¶È»¿Í¡Ë¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤â¸¥Î©¤Ë¿´¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤Æ¹»Ìç¤ËÎ©¤Ä¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸µë¿©¤ÎÅ·ºÍ¡¦Î³Íè¥±¥ó¡£Æó¿Í¤ÎÀÅ¤«¤Ê¡Èµë¿©¥Ð¥È¥ë¡É¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¿¦°÷¼¼¤Ç½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î¹Ô¤Àè¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£ÀÄ¿¹¡¦´ä¼ê¤Î2Çñ3Æü¡£À¸ÅÌ¤Î³Ø¤Ó¤ÎÎ¹¡Ä¤ÈÀâ¤¤Ä¤Ä¡¢´ÅÍøÅÄ¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ï¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÇËÜ½£¤ËÅÏ¤ê¡¢Ì¾Êª¡¦¤»¤ó¤Ù¤¤½Á¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ä´ÅÍøÅÄ¤Ë¡¢¥±¥ó¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¾¡Éé¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÎ¹Àè¤Ç¤Ï¡¢¥±¥ó¤¬Â¾¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ËÍí¤Þ¤ì¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤âÈ¯À¸¡£»ß¤á¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿´ÅÍøÅÄ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±Î½¡¦¸æ±à¤Ò¤È¤ß¡ÊÉðÅÄÎèÆà¡Ë¡£½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ï¡¢ÇÈÍð¤ÎÍ½´¶¡©
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢È¡´Û¤òÎ¥¤ì¡¢¤ß¤Á¤Î¤¯¤ÎÎ¹Ï©¤Ç´ÅÍøÅÄ¹¬ÃË¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿©¤Ë½Ð¹ç¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÎ³Íè¥±¥ó¤È¤Î¤´ÅöÃÏÎÁÍýÂÐ·è¡¢¥¹¥Ñ¥ë¥¿¶µ»Õ¤È¤Î³Î¼¹¡¢¤Ò¤È¤ßÀèÀ¸¤È¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ï¤¤¤«¤Ë¡½¡©
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤»¤ó¤Ù¤¤½Á¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤à´ÅÍøÅÄ¡¢´ÅÍøÅÄ¤È¸æ±àÀèÀ¸¤ÎºÆ²ñ¡¢¿©¤ÎËÁ¸±²È¡¦¥±¥ó¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤Ë¥À¥¤¥Ö¤¹¤ë´ÅÍøÅÄ¡¢¥¹¥Ñ¥ë¥¿¶µ»Õ¡¦¿ºÂôÀèÀ¸¡ÊÊÒ¶Í¿Î¡Ë¤ÈÁêÂÐ¤¹¤ë´ÅÍøÅÄ¡¢ÌÚ¸ÍÀèÀ¸¡Ê±É¿®¡Ë¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ë´ÅÍøÅÄ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡È¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡É¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ÎÄÉ²ÃÈÎÇä¤¬·èÄê¡£±ê¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤½¤²¡×¤¦¤Á¤ï¡¢ÆÃÀ½¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢ÆÃÀ½¥Þ¥Õ¥é¡¼¥¿¥ª¥ë¡¢ÆÃÀ½T¥·¥ã¥Ä¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤À¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤µë¿© ±ê¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡Ù¤Ï¡¢10·î24Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
