佐藤健、モノクロショットで魅せる大人の色気「破壊力増し増し」「とっても尊い…」
俳優の佐藤健が28日にインスタグラムを更新。オフショットを多数公開すると、ファンから反響が集まった。
【別カット】佐藤健、クールな横顔やリラックスした表情も披露（15枚）
佐藤が「レコーディング打ち上げ」と披露したのは複数のオフショット。投稿には、凛々しい表情でカメラを見つめる様子やクールな横顔を記録したモノクロ写真や、リラックスした打ち上げの雰囲気を収めたカラー写真が収められている。
佐藤は現在、主演を務めたドラマ『グラスハート』（Netflix）が配信中。劇中のロックバンド「TENBLANK」としてデビューアルバム『Glass Heart』もリリースしている。
カジュアルな装いながらも大人の魅力あふれる佐藤のオフショットに、ファンからは「破壊力増し増し」「とっても尊い…」「もういい写真ばかりで胸ドキドキ」などの声が相次いでいる。
■佐藤健（さとう たける）
1989年3月21日生まれ、埼玉県出身。映画『るろうに剣心』シリーズ、『護られなかった者たちへ』やドラマ『天皇の料理番』、NHK連続テレビ小説『半分、青い。』、TBS系ドラマ『義母と娘のブルース』『恋はつづくよどこまでも』『100万回 言えばよかった』、Netflix『First Love 初恋』など数々の話題作に出演。映画『護られなかった者たちへ』では、「第45回日本アカデミー賞」優秀主演男優賞を受賞している。6月からは小芝風花とダブル主演を務めたドラマ『私の夫と結婚して』（Amazon Prime Video）が配信され、7月31日からは主演ドラマ『グラスハート』（Netflix）の配信がスタートした。
引用：「佐藤健」インスタグラム（＠takeruxxsato）
