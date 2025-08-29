¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¼»ÅÊ¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×27ºÐÆü¥Æ¥ì¿·º§¥¢¥Ê¡¢ÀèÇÚ¥¢¥Ê¤Èà¤¯¤Ã¤Ä¤2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¦¤Ã¤ï¡ª¤¹¤Ã¤´¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×
ÂçÃÀ¤Ë¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¢¤é¤ï
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹ú³êÃ«(¤Ì¤«¤ê¤ä)¤³¤³¤í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(27)¤¬Æ±Î½¥¢¥Ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À¤Ï¤¿¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ·¤ó¤À¤è¡Á°ìÀ¸Ãý¤Ã¤Æ¤é¤ì¤ë¤·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¿¤¯¤µ¤ó¾è¤ì¤ÆËÜÅö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¡¤Þ¤¿¤¤¤³¤¦¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀèÇÚ¤ÎÈª²¼Í³²Â¥¢¥Ê(33)¤ÈÊÂ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÇÂçÃÀ¤Ë¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¡¢ÃçÎÉ¤¯¾Ð´é¤ÇËË¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿à¥é¥Ö¥é¥Öá¤ÊÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¦¤Ã¤ï¡ª¤¹¤Ã¤´¡ª°µ´¬¤ÎÈþ½÷£²Ì¾ÍÍ¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤´Î¾¿Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÃçÎÉ¤·¡¡»ÐËå¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¼»ÅÊ¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡ÖÈþ½÷Æó¿Í¤ÇºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤â¤¦Èþ½÷ÂÐ·è¤¸¤ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÇÚ¤ÎÈª²¼¥¢¥Ê¤Ï2014Ç¯Æþ¼Ò¡£¹ú³êÃ«¥¢¥Ê¤Ï20Ç¯Æþ¼Ò¤Ç¡¢º£Ç¯7·î25Æü¤Ë·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£2¿Í¤ÏYouTube¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖZIP!¡Ü3(¥×¥é¥¹¥¹¥ê¡¼)¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤â¤·¤Ð¤·¤Ð2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£