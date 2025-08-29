劇場版『チェンソーマン レゼ篇』ワールドプレミア先行上映、9.15にIMAXで開催決定
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が、9月15日にIMAX（R）上映でワールドプレミアを開催することが決定。さらに、9月16日発売の映画誌「SCREENα」では、MAPPA描き下ろしによるデンジ＆レゼのダブル表紙と40ページの大特集が決定し、そのビジュアルも解禁された。
【写真】MAPPA描き下ろし！ SCREEN9月号増刊「SCREENα」W表紙ビジュアル
原作はシリーズ累計発行部数3000万部を突破し、現在「少年ジャンプ＋」（集英社）で連載中の藤本タツキによる人気漫画。2022年には、アニメスタジオ・MAPPA制作のテレビアニメが放送され、国内だけでなく、世界中で高い評価を獲得。現在まで200以上の国と地域で配信されている。
そして今回、ファンからの人気も高く、テレビアニメの最終回からつながる物語、エピソード“レゼ篇”が映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、MAPPAアニメーションならではの疾走感あふれるバトルアクションとともに描かれる。
このたび、来月9月15日に、先行上映となるワールドプレミアの開催が決定した。しかも、映像制作最新鋭の技術を最大限に駆使したIMAX（R）での上映となり、チェンソーマンとボムのバトルアクションを大迫力の映像で、話題の主題歌＆エンディング・テーマを最高の音響環境で体感できる貴重な機会となる。当日はデンジ役の戸谷菊之介、マキマ役の楠木ともり、早川アキ役の坂田将吾、そして、レゼ役の上田麗奈も登壇予定。詳細と応募情報は、映画公式HPで確認できる。
さらに、躍動感あふれるチェンソーマンと、今作ならではのデンジ＆レゼの2ショットが描かれたダブル表紙の映画誌「SCREENα」が、9月16日に発売決定した。デンジ役・戸谷菊之介とレゼ役・上田麗奈の2ショットインタビューをはじめ、マキマ役・楠木ともり、早川アキ役・坂田将吾、吉原監督や中園副監督らスタッフのインタビューも収録される。劇場版の原画など貴重な資料も掲載され、本作の見どころと魅力を詰め込んだ40ページの大特集となっている。また、描き下ろしのダブル表紙と同じ絵柄の両面ポスターも付属する。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、9月19日より公開。
