内田理央、浴衣で祭りを楽しむ姿に「うつくしすぎる〜」「浴衣デートした気分」
女優の内田理央が28日までにインスタグラムを更新。浴衣姿で夏祭りを楽しむ様子を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】内田理央、シックな浴衣姿の全身ショット（ほか5枚）
内田が「初めて浴衣を着てお祭りへ」と投稿したのは夏祭りを楽しむオフショット。写真には、紺色の基調にした上品な雰囲気の浴衣を身に付けた彼女がかき氷を食べる姿や全身ショット、友人との2ショットも収められている。
投稿の中で内田は「着るのむずしそうだなあーと思ってプライベートで浴衣を着たことがなかったんだけど（笑)これは中がワンピースになってるから初めて自分で着れたーープライベートでは人生初浴衣！笑」とコメント。さらに「あちあちすぎて汗だくだったけど夏の思い出ができたっ」とつづっている。
彼女の浴衣姿にファンからは「りおちゃんの浴衣姿うつくしすぎる〜」「わーーかわいい！！りおちゃんと浴衣デートした気分になれた」「マイ女神の浴衣は貴重ッ！」などの声が集まっている。
■内田理央（うちだ りお）
1991年9月27日生まれ。東京都出身。2010年6月「日テレジェニック2010」に選出される。以降、ファッション誌のモデルや女優として活躍。『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）、『海月姫』（フジテレビ系）、『おっさんずラブ』シリーズ（テレビ朝日系）などの話題作に出演。2020年スタートのドラマ『来世ではちゃんとします』シリーズ（テレビ東京系）では主演も務めた。
引用：「内田理央」インスタグラム（@rio_uchida）
