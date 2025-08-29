ポール・マッカートニーがカプセルトイに ピンズシリーズ『THE ARTIST COLLECTION』新作として登場
海外アーティストのアルバムジャケットやロゴをモチーフにしたピンズカプセルトイシリーズ『THE ARTIST COLLECTION』に、ポール・マッカートニーのデザインが登場した。全国のHMV（16店舗）、gashacoco（ガシャココ）、ガシャポンのデパートなどのカプセルトイコーナーにて、きょう29日より順次販売が開始される。
【動画】エルトン・ジョンも出演する先行シングル「Miranda Girl」ミュージックビデオ
同作は、ポールのアルバムジャケットを厳選し、ピンバッジとしてデザインしたもの。カプセル内には、専用台紙とともに収納されており、コレクションにも適した仕様となっている。サイズは約25×25mmで、価格は1回500円。
収録タイトルは全10種で、『McCartney』（1970）、『Ram』（1971）、『Wild Life』（1971）、『Red Rose Speedway』（1973）、『Band On The Run』（1973）、『Venus And Mars』（1975）、『Wings At The Speed Of Sound』（1976）、『London Town』（1978）、『Back To The Egg』（1979）、『Greatest』（1978）がラインナップされている。
なお、『THE ARTIST COLLECTION』はこれまでに、ザ・ビートルズ、クイーン、デヴィッド・ボウイ、ローリング・ストーンズ、キッス、ボン・ジョヴィ、エアロスミス、ガンズ・アンド・ローゼズ、ザ・フー、BOOWY（国内アーティスト初）、ビリー・ジョエル、hideといったアーティストを展開してきた。
ポール・マッカートニーは1942年、イギリス・リヴァプール生まれ。ジョン・レノンとの出会いを機にビートルズに加入し、世界的な成功を収めた。ビートルズ解散後はソロ活動をスタートさせ、妻リンダとともにウイングスを結成。クラシックや映画音楽にも挑戦し、ギネス世界記録で「音楽史上最も成功した作曲家」としても認定されている。
