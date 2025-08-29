¿¥ÅÄÍµÆó¡¢¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È·º»ö¥É¥é¥Þ¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¤ò¸ì¤ë¡¡Â³ÊÔ·è°Õ¤µ¤»¤¿¤¤¤«¤ê¤äÄ¹²ð¤µ¤ó¤È¤ÎÈëÏÃ¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¤¬¡¢31ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¿TBS¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡Ê¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢10Âå¤Îº¢¤ËºÃÀÞ¤·¤¿·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤¬¤Ã¤Á¤ê°®¼ê¡ª¿¥ÅÄÍµÆó¤ÈÀÐ¹õ¸
¡¡ÎÓ½¤¤¬¡È»þÂå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÂç¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡×¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¿¥ÅÄ¡£¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE¡Ù¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE 2¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡Ù¤Î¼ç±é2ºîÉÊ¤¬¶½¼ý100²¯±ßÄ¶¤¨¤È¤¤¤¦µÏ¿¤ò»ý¤Ä¥«¥ê¥¹¥ÞÇÐÍ¥¤¬¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿3¤Ä¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È·º»ö¥É¥é¥Þ¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¡£·à¾ìÈÇ2ºîÉÊ¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ270²¯±ßÄ¶¤È¤¤¤¦¥±¥¿°ã¤¤¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±ºî¤À¤¬¡¢Åö½é¤Ï±Ç²è²½¤ÎÁÛÄê¤¹¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£±Ç²è²½¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¿¥ÅÄ¤Î¡ÈÄ¾´Ñ¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿¥ÅÄ¤ËÂ³ÊÔ¤ò·è°Õ¤µ¤»¤¿¡¢¤¤¤«¤ê¤äÄ¹²ð¤µ¤ó¤È¤ÎÈëÏÃ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¿Ô¤¤Ì¾ðÇ®¤¬Éº¤¦¿¥ÅÄ¤À¤¬¡¢10Âå¤Îº¢¤Ë¤Ï»à¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Û¤É»×¤¤Çº¤ó¤À»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤â¤¦²¿¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡¢¤½¤ó¤Ê¶¯Îõ¤ÊµõÌµ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤¤¦10Âå¤ÎºÃÀÞ¤È¡¢¤½¤³¤«¤éºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤òºî¤êÄ¾¤·¤¿¡×·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ë¡£
