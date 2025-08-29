お笑いタレント有吉弘行（51）が29日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時半）に20年ぶりのゲスト生出演。黎明（れいめい）期の「竜兵会」を振り返った。

今放送でダチョウ倶楽部の肥後克広と寺門ジモンもゲスト出演。パーソナリティーの放送作家高田文夫氏は昔、上島竜兵さんを慕って集合していた「竜兵会」に参加したことがあるといい「有吉がバーッと『電波（少年）』で松村（邦洋）の次に売れてさ。そのガクッと仕事なくなって」と当時を回想。有吉も「あんなになくなりますかね？ 仕事が」と同調した。

高田氏から「何一つなくて。それで竜兵にたかってさ。それで囲われてたんだろ？ タクシーだろ？」と投げかけられると、有吉は「肥後さんと竜兵さんに囲われちゃって。肥後さんなんて、『養子に来ないか？』って。養子にして芸能界から水揚げしようとして」と語り、ブース内は爆笑だった。

そして有吉は上島さんに世話になったといい「1週間一緒にいたりとか。有線ずっと覚えちゃって次の曲」と語った。

同番組で高田文夫氏は月・金曜パーソナリティー。松村邦洋は同じく金曜パーソナリティー、磯山さやかは金曜進行。