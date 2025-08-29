桐谷美玲、“秋”意識したオフショット公開に「おーかっこいい」「似合ってますね」
俳優の桐谷美玲（35）が29日、自身のインスタグラムを更新。秋を盛り込んだコーデを披露した。
【写真】“秋感”を取り入れた桐谷美玲のコーデ
桐谷は投稿で「あっつい毎日だけど小物だけは少しずつ秋色に」とコメント。シックな色のキャップやバッグ、スニーカーを合わせて、早々に秋を意識した全身ショットを公開した。
この投稿に「きゃわいー美玲ちゃん」「おーかっこいい」「ほっこり」「似合ってますね」「マイメロつけてて可愛いです」など、好印象のコメントが多数寄せられた。
桐谷はモデル、俳優。1989年12月16日生まれ、千葉県出身。高校在学中にスカウトされ、2006年に映画『春の居場所』でデビュー。同年から、ファッション誌『Seventeen』の専属モデルとして活躍。11年8月、同誌の専属モデルを卒業。その後、ファッション誌『non-no』の専属モデルやファッション誌『BAILA』のレギュラーモデルを務める。俳優としては、07年、ドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』などを経て、10年、ドラマ『女帝 薫子』で連ドラ初主演。12年4月から18年9月まで報道番組『NEWS ZERO』の火曜キャスターを務める。その他、映画『100回泣くこと』（13年）、NHK大河ドラマ『軍師官兵衛』（14年）、映画『女子―ズ』（14年）、映画『ヒロイン失格』（15年）、ドラマ『好きな人がいること』（16年）、ドラマ『人は見た目が100パーセント』（17年）、映画『リベンジgirl』（17年）などに出演。23年公開の映画『それいけ！アンパンマン ロボリィとぽかぽかプレゼント』では、ロボリィ役でゲスト声優として出演。24年『news every.』（日本テレビ系）水・木のキャスターに就任した。18年7月、俳優の三浦翔平と結婚。20年7月、第1子男児を出産した。
