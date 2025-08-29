「18才の私！」キャシー中島、55年前のモデル時代のなつかしショット公開 「まるで別人」「若い時も今もずっと綺麗」「安西マリアさんに似てますね」と反響
俳優・勝野洋（76）の妻で、タレントのキャシー中島（73）が28日、自身のインスタグラムを更新。キルト作家としての近況を伝えるとともに「オマケ」として、「モデルだった頃18才の私！」とモデル時代の“レアショット”を公開した。
【写真】「まるで別人」「安西マリアさんに似てますね」18歳の頃のモデル時代のキャシー中島 ※10枚目
「有名なカメラマン藤井秀樹さんの写真です。厳しい先生でした！」と指導への感謝をにじませながら、ブルーのタンクトップ姿でポーズを決めた18歳のモデル時代の写真をアップ。
若かりし頃のなつかしい写真に、ファンからは「若い頃のキャッシーさん、まるで別人ですね 私は今のキャッシーさんが素敵で良いなー」「マムめっちゃ細くて可愛いですねぇ〜」「安西マリアさんに似てますね」「若い時も今もずっと綺麗」など、さまざまなコメントが寄せられている。
