Snow Man 佐久間大介、ENHYPEN＆ILLITからの差し入れに感謝 「素敵なご縁」とファンもほっこり
Snow Manの佐久間大介が、8月28日（木）に自身のInstagramを更新。韓国の人気音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）に出演した際に受け取ったというENHYPENとILLITからの差し入れを公開した。
【写真】佐久間大介、ENHYPEN＆ILLITからの差し入れに笑顔
■『それスノ』で共演
この日Snow Manは『M COUNTDOWN』で、8月25日（月）にリリースしたデジタルシングル「カリスマックス」を披露。黒のセットアップにメンバーカラーのインナーを合わせたコーディネートで登場した9人は、ファンの喚声が上がる中でキャッチーなメロディーとパラパラの要素を取り入れたキレキレダンスで圧巻のステージを見せた。
佐久間は投稿で「楽しかった!!!!!!!!! 最高に #カリスマックス でした 見てくれてありがとうございました!!」と振り返り、ステージ上で撮影したソロカットや向井康二との2ショットなど、番組の裏側を収めた複数枚の写真を公開した。
また、Snow Manの冠番組『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）で共演したENHYPENとILLITから贈られた差し入れのカップフルーツを持つ自身のソロカットもアップ。自身のXで「以前 #それスノ に来てくれた、#ENHYPEN さんと、#ILLIT さんから、まさかの!! 差し入れいただいちゃった!!! ありがとうございます！」と感謝のコメントをつづった。
Snow Man、ENHYPEN、ILLITの関係に、SNSでは「素敵なご縁」「ほっこりしました」「色んなところで繋がってますね」「やばい、なんか泣きそう」「“お礼の差し入れ”とても素敵」などファンから反響が集まっている。
ちなみに、Mnetの公式YouTubeチャンネルでは、Snow Manが「カリスマックス」を披露したスペシャルステージの動画が公開されており、8月29日（金）12時00分時点で再生数が56万回以上伸びている。
引用：「佐久間大介」Instagram（@daisuke.sakuma_sn_official）、X（@SAK_SAK_SAKUMA）
