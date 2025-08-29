「ディズニーヴィランズ」がHappyくじに登場！ 魔法の鏡やクルエラのコート風アイテムが当たる
ディズニー作品の個性豊かな悪役「ディズニーヴィランズ」のキャラクターがデザインされたアイテムが必ず当たる「Happyくじ ／ ディズニーハロウィーン2025」が9月19日（金）から、全国のイオン、イオンスタイル、ミニストップなど約700店舗のテレビゲーム売場で発売される。
【写真】「トートバッグ」もかわいい！ 「Happyくじ ／ ディズニーハロウィーン2025」ラインナップ一覧
■S賞とA賞に注目！
今回発売される「Happyくじ / ディズニーハロウィーン2025」は、全8等級＋LAST賞から成るハズレなしのくじ。
ディズニー作品の物語で恐ろしくも魅力的な存在感を放つ悪役キャラクター「ディズニーヴィランズ」がテーマで、全20作品から、ここでしか手に入らない、ちょっぴり不気味でありながらワクワクする、ハロウィーンにぴったりのキャラクターデザインを施したグッズを展開する。
注目は、『白雪姫』の女王が使う魔法の鏡をイメージしたS賞の「女王の魔法の鏡風アートオブジェ」と、『101匹わんちゃん』に登場するクルエラのコートをイメージし、フードや裏地など細部までこだわったA賞の「クルエラのコート風ポンチョブランケット」。
また、4種のイラストと淡いカラーが使いやすいB賞の「トートバッグ」は、A4サイズで使いやすさも抜群。さらに、数種類の中から好きなデザインを選ぶことができるC〜G賞には、リボンのフリルが豪華な「ロゼット」や「アクリルキーホルダー」など、つい集めたくなるラインナップがそろう。
どのグッズもハロウィーンの時期に活躍しそうな、魅惑的なデザインとなっている。
【写真】「トートバッグ」もかわいい！ 「Happyくじ ／ ディズニーハロウィーン2025」ラインナップ一覧
■S賞とA賞に注目！
今回発売される「Happyくじ / ディズニーハロウィーン2025」は、全8等級＋LAST賞から成るハズレなしのくじ。
注目は、『白雪姫』の女王が使う魔法の鏡をイメージしたS賞の「女王の魔法の鏡風アートオブジェ」と、『101匹わんちゃん』に登場するクルエラのコートをイメージし、フードや裏地など細部までこだわったA賞の「クルエラのコート風ポンチョブランケット」。
また、4種のイラストと淡いカラーが使いやすいB賞の「トートバッグ」は、A4サイズで使いやすさも抜群。さらに、数種類の中から好きなデザインを選ぶことができるC〜G賞には、リボンのフリルが豪華な「ロゼット」や「アクリルキーホルダー」など、つい集めたくなるラインナップがそろう。
どのグッズもハロウィーンの時期に活躍しそうな、魅惑的なデザインとなっている。