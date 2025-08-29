オイシックス・三上朋也が現役引退「最後の一球まで野球と向き合います」ＤｅＮＡ、巨人で３６８登板

オイシックス新潟アルビレックスＢＣは２９日、三上朋也投手（３６）が今季限りで現役を引退すると発表した。

ＪＸ―ＥＮＥＯＳから１３年ドラフト４位でＤｅＮＡに入団し、２２年までプレー。２３年は巨人と育成契約を結び、同年５月に支配下登録され、２２試合に登板も戦力外となった。その後、オイシックスから「協力してチームをつくってもらえないか」とオファーを受けて入団。戦力としてはもちろん、若手への経験の還元、時にはチーム運営への助言も行うなど尽力してきた。今季は１９試合に登板して２勝３敗、防御率７・６４だった。

三上は球団を通じて「ベイスターズ、ジャイアンツ、オイシックスでの１２年間を支えてくださった全ての皆様に感謝申し上げます。ファン、チームメイト、球団関係者の方々に恵まれ、幸せなプロ野球人生を送ることができました。シーズンはまだ１ヶ月あります。最後の一球まで野球と向き合います。１２年間ありがとうございました」とコメントを発表した。

◆三上 朋也（みかみ・ともや）１９８９年４月１０日、岐阜県生まれ。３６歳。県岐阜商高から法大、ＪＸ―ＥＮＥＯＳを経て１３年ドラフト４位でＤｅＮＡ入団。巨人を経て２４年からはオイシックスでプレー。通算成績は３６８試合で１０勝１６敗２３セーブ、１２１ホールド、防御率３・２２。１９０センチ、９０キロ。右投右打。