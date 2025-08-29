日本代表で追加招集の有力候補である鎌田大地、復帰戦での現地メディアの評価は？「パレスの攻撃には…」
鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは現地８月28日、UEFAカンファレンスリーグのプレーオフの第２戦で、ノルウェーのフレドリクスタと対戦。スコアレスドローに終わったものの、２戦合計１−０として本戦出場を決めた。
この一戦で、10日に行なわれたリバプールとのコミュニティー・シールドで負傷交代して以降、プレミアリーグの開幕２試合とカンファレンスリーグのプレーオフの第１戦を欠場していた鎌田が怪我から復帰を果たした。
日本人MFは３−４−２−１の左シャドーで先発出場。後半アディショナルタイムまでプレーしている。
そんな鎌田のパフォーマンスを現地メディアはどのように評価したのか。
『VAVEL』は採点記事で「５点」を与えて、「何度か良いタッチやチームメイトとの連係を見せたが、他のアタッカー同様、パレスの攻撃にはほとんど影響を与えなかった」と厳しく評した。
また、『Football Insider』も同じく「５点」を付与。「イーグルスのために、ほとんど脅威となる場面がなく、期待したほどのプレッシャーを相手に与えることはできなかった」と寸評を添えている。
28日に行なわれた９月のアメリカ遠征に臨む日本代表のメンバー発表で、森保一監督が「これからの試合を見て、最低でも一人は呼ぼうかなと思っています。怪我、コンディションを見たかった」とコメントしており、その追加招集の有力候補とされている鎌田。果たして指揮官はどのような決断を下すのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
