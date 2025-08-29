◆テニス ▽全米オープン（２８日、米国・ニューヨーク）

元ジュニア世界１位、予選勝者で、世界ランキング１１２位の望月慎太郎（木下グループ）が、ストレートで敗退した。同８位で、昨年ベスト８のアレックス・デミノー（オーストラリア）に２−６、４−６、２−６で敗れた。

すべては出だしだった。望月は。相手のサービスゲームにプレッシャーをかけ、積極的に攻めた。第１セットの相手の３度のサービスゲームで、合計１１本のブレイクポイントを握った。

特に２、３度目のサービスゲームでは、ともに相手から０−４０と、３本連続のブレイクポイントがあった。しかし、計１１本のブレイクポイントの機会を１本も奪えなかった。

相手は世界８位で、凡ミスが少ない強豪だ。大事な場面では、簡単にミスをしてくれない。望月が、得意のネットプレーで、どのぐらい攻撃できるかがカギだった。しかし、好機や接戦の場面ほど、慎重になり、ポイントを失った。また、決してサーブの威力で勝負するタイプではない。そのサーブで、８本のダブルフォルトは多すぎる。望月がサービスゲームを失う時は、ほぼダブルフォルトが絡んだ。

しかし、７月に終了したウィンブルドンに続き、４大大会２大会連続で予選３試合を勝ち上がり、本戦でも１回戦を突破した。昨年１１月には２５０位以下だった世界ランキングも、自身最高の１１２位にまで浮上。今大会の結果で、自身初のトップ１００入りも見えてきた。