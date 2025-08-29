俳優の竹財輝之助（45）が28日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。プライベートを明かした。

「ここ最近8割クズです」と語るほど“クズ男役”の演技に定評がある竹財。若い頃は「めちゃめちゃ遊んでました」と明かし、「僕バーテンダーやってたんですよ。いわゆる遊び人っていう学生時代だったと思う」と赤裸々に語った。

私生活では2014年に結婚し、現在は7歳の娘の父でもあるが、「僕は普段からだらしないので。ちゃんとした人に見られるんですけど、家事も基本的にはやらないです。あっち（妻）が忙しくてやっといてって言われたらやります」と告白。

育児も「子供の面倒は基本的には妻が全部やってくれるので任せてるんですけど。言われればやるし。子供がどっか行きたいと言えばついて行きますし」としたが、「（自分から）基本的に子供連れてどこかに遊び行くとかはない」と明かした。

「本当に非能動的な人間」と自己分析する竹財にスタジオでは批判の声が挙がったが、「料理するのが好きなので、休みの時は家族の飯を俺が作るんですよ」と語ると評価は一変。「パスタはよく作るので下手なお店には負けない自信がある。面倒くさい料理が好きで。仕込みが3日かかるやつとか」と明かし、タレント・指原莉乃は「最高。大好きになっちゃった」と話していた。