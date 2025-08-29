世界女子ゴルフ史上ただ一人、５大メジャーを制したカリー・ウェブ（５０）＝オーストラリア＝が３０日、日本のシニア選手が対象のレジェンズツアーで唯一の公式競技「ＪＬＰＧＡレジェンズチャンピオンシップ明治安田カップ」（９月３〜６日、神奈川・東名厚木ＣＣ、賞金総額３０００万円）に向けて、東京・千代田区丸の内の明治安田本社ビルで抱負などを語った。

「まずは楽しんでプレーしたい。具体的な目標を掲げると、私は自分への期待が高く、それが足かせになることもありました。ゴルフができていることだけでラッキーで、感謝しています」と謙虚に話した。

今季の海外メジャーでは、シェブロン選手権で西郷真央（２３）＝島津製作所＝、ＡＩＧ全英女子オープンで山下美夢有（２４）＝花王＝が優勝するなど日本人選手が大活躍している。その理由について、ウェブは「ジュニアの育て方が変わってきていると感じます。海外で戦う準備ができているのでしょう。今季、１３人の日本人選手が米女子ツアーに参戦していると聞きました。仲間がいることは大きいです。その仲間が活躍することで『自分もできる』と刺激を受け、相乗効果が高まっていると思います」と冷静に分析した。

ウェブは米女子ツアーでメジャー７勝を含む通算４１勝で賞金女王に３度も輝いた「レジェンド」。日本ツアーでも３勝を挙げた。今大会を特別協賛する明治安田生命保険相互会社とアンバサダー契約を締結している。「明治安田生命さんは日本女子ゴルフツアーのすべてのツアーカテゴリーに関わっている（特別協賛）と聞いております。女子ゴルファーとしてともて光栄です」とウェブは感謝した。

ウェブの会見には同社の執行役員ブランド戦略部長の塩田信行氏が同席。「カリー・ウェブ選手の参戦により、世界で戦えるシニア選手の育成・輩出の場として、よりいっそう明治安田カップ、日本の女子プロゴルフ界全体が活性化されることを期待しています。これからも明治安田はＪＬＰＧＡ（日本女子プロゴルフ協会）のオフィシャルパートナーとして、今後もゴルフを通じたみなさまの健康づくりと豊かな地域づくりに貢献してまいります」と丁寧にあいさつした。

レジェンズツアーの出場資格は４５歳以上だが、ツアー唯一の公式競技の今大会は「世界で戦えるシニア選手の育成」などを目的に４０歳に引き下げられた。往年の名選手らの好プレーが期待される。