≪B3新潟アルビレックスBB≫6人が新加入の今季は“トランスフォーメーション”をスローガンに変革目指す “社長補佐”兼務の五十嵐圭選手「新潟を元いた場所に」
バスケットボールB3の新潟アルビレックスBBが新体制発表会見を開き、社長補佐など新たな役職を兼務する五十嵐圭選手は「新潟を立て直す」と意気込みました。
28日、長岡市で開かれたアルビBBの新体制発表会見。
新たに6人の選手が加入した今シーズンは「トランスフォーメーション」をスローガンに、プレースタイルや意識の変革を目指します。
「昨シーズンの悔しさを忘れることなく、チームとして目指したいところ、見たい景色に向けて、チーム一丸となって頑張っていく」
昨シーズンあと一歩のところでB2復帰を逃したアルビBB。
今シーズン社長補佐と強化部長補佐という新たな役職を兼務する五十嵐圭選手は、クラブの立て直しへ意気込みます。
【アルビBB 五十嵐圭選手兼社長補佐兼強化部長補佐】
「昨シーズン立て直す難しさを感じたシーズンでもあったが、この新潟が元いた場所に戻れるように、個人としてもチーム・クラブとしても取り組んでいきたい」
アルビBBの開幕戦は9月27日で、アウェーで香川ファイブアローズと対戦。ホーム開幕戦は10月４日で、徳島ガンバロウズと戦います。