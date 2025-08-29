A.B.C-Zが、10月29日に9thアルバム『CRAZY ROMANTIC!』をリリースすることを発表した。

今作は、2ndEP『ROMANTIC!』の流れを継承しており、新体制よりテーマにしてきた「REVIVAL」をより「ROMANTIC」に、そして「CRAZY」に表現した、様々な時代のカルチャーとジャンルをリバイバルした「MIXTURE REVIVAL」なアルバムとなっているという。

アルバムには3カ月連続配信リリース「Cocktail」、「すれ違う笑顔 さよならのキスを」 、「鈍学塁功・DONGAKU-RUIKO」を含む、全15曲を収録予定。

特典映像も2025年の夏に行った＜A.B.C-Z CONNECTION Vol.1（A.B.C-Z パート収録予定）＞をはじめ、ボリュームある内容となっているとのことなので、是非チェックしてもらいたい。

また今回、完全数量限定盤としてメンバーソロデザインの短冊CDも同時にリリースされる。ただ8cmシングルならぬ、80cmアルバム（※パッケージサイズが80cmでCDは通常サイズ）。まさに“CRAZY”なサイズのアルバムとなっているという。

11月からのツアータイトルもアルバムと連動し、＜A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!＞となることが発表されているので、アルバムと共に楽しみにしてもらいたい。

■9thアルバム『CRAZY ROMANTIC!』

2025年10月29日（水）発売

予約・購入：https://abcz.lnk.to/1029_CRAZYROMANTIC_CD

商品ページ：https://abcz.ponycanyon.co.jp/discography/al/13.html ○初回限定盤A

\4,950（税込）/ CD+Blu-ray：PCCA.06432 / CD+DVD：PCCA.06433

・CD収録内容：通常盤同様

・Blu-ray/DVD収録内容

「Cocktail」 Music Clip

「すれ違う笑顔 さよならのキスを」 Music Clip

「鈍学塁功・DONGAKU-RUIKO」 Music Clip

「タイトル未定」 Music Clip

Making of 「CRAZY ROMANTIC!」

・初回封入特典：CRAZY ROMANTIC!キャンペーンカード ○初回限定盤B

\4,950（税込）/ CD+BD：PCCA.06434 / CD+DVD：PCCA.06435

・CD収録内容：通常盤同様

・BD/DVD収録内容

A.B.C-Z CONNECTION Vol.1(A.B.C-Z パート収録予定）

・初回封入特典]：CRAZY ROMANTIC!キャンペーンカード ○通常盤

\3,300（税込）/CD ONLY：PCCA.06436

・CD収録内容：

「Cocktail」、「すれ違う笑顔 さよならのキスを」 、「鈍学塁功・DONGAKU-RUIKO」含む全15曲予定

・初回封入特典：

CRAZY ROMANTIC!キャンペーンカード

CRAZY ROMANTIC!カード 1種（全4種0 ◆予約購入先着特典

全国のCDショップにて9thアルバム『CRAZY ROMANTIC!』をお買い上げの方に先着で下記の特典をプレゼント致します。 特典は数に限りがありますので、お近くのCDショップでのご予約・ご購入をお勧め致します。

・初回限定盤A：ロマンティック★キラキラシール ver. A

・初回限定盤B：ロマンティック★キラキラシール ver. B

・通常盤：ロマンティック★キラキラシール ver. C

※特典は形態毎に別の絵柄となります。

※特典につきましては、一部取り扱いの無いCDショップもございますので、詳しくは店舗までお問い合わせ下さい。

※ネット販売につきましても、一部取り扱いの無い場合もございますので、各WEBショップの告知をご確認下さい。 ◆販路限定盤

○完全数量限定 CRAZY短冊CD盤（80cm アルバム）/ 価格：\7,150（税込）

・【完全数量限定 CRAZY短冊CD盤- RYOSUKE HASHIMOTO ver.】 / BRCA.00163

・【完全数量限定 CRAZY短冊CD盤-SHOTA TOTSUKA ver.】 / BRCA.001634

・【完全数量限定 CRAZY短冊CD盤-KOICHI GOSEKI ver.】 / BRCA.00165

・【完全数量限定 CRAZY短冊CD盤- RYOICHI TSUKADA ver.】 / BRCA.00166

※パッケージのサイズが80cmとなり、CDは通常盤同様となります。

※ポニーキャニオンショッピングクラブでの販売となります。 ・CD収録内容：通常盤同様

・封入特典：CRAZY ROMANTIC!キャンペーンカード ■＜A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!＞ 2025年

11月3日（月・祝）熊本城ホール メインホール 開演時間18:00

11月17日（月）オリックス劇場 開演時間18:00

11月18日（火）オリックス劇場 開演時間13:00/18:00

11月22日（土）Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）開演時間18:30

11月23日（日・祝）Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）開演時間13:30/18:30

11月24日（月・休）Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）開演時間13:30 ※追加公演/18:00

12月8日（月）Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 開演時間18:00

12月9日（火）Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 開演時間13:00/18:30