A.B.C-Z、ミクスチャーリバイバルな新作アルバムリリース決定
A.B.C-Zが、10月29日に9thアルバム『CRAZY ROMANTIC!』をリリースすることを発表した。
今作は、2ndEP『ROMANTIC!』の流れを継承しており、新体制よりテーマにしてきた「REVIVAL」をより「ROMANTIC」に、そして「CRAZY」に表現した、様々な時代のカルチャーとジャンルをリバイバルした「MIXTURE REVIVAL」なアルバムとなっているという。
アルバムには3カ月連続配信リリース「Cocktail」、「すれ違う笑顔 さよならのキスを」 、「鈍学塁功・DONGAKU-RUIKO」を含む、全15曲を収録予定。
特典映像も2025年の夏に行った＜A.B.C-Z CONNECTION Vol.1（A.B.C-Z パート収録予定）＞をはじめ、ボリュームある内容となっているとのことなので、是非チェックしてもらいたい。
また今回、完全数量限定盤としてメンバーソロデザインの短冊CDも同時にリリースされる。ただ8cmシングルならぬ、80cmアルバム（※パッケージサイズが80cmでCDは通常サイズ）。まさに“CRAZY”なサイズのアルバムとなっているという。
11月からのツアータイトルもアルバムと連動し、＜A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!＞となることが発表されているので、アルバムと共に楽しみにしてもらいたい。
■9thアルバム『CRAZY ROMANTIC!』
2025年10月29日（水）発売
予約・購入：https://abcz.lnk.to/1029_CRAZYROMANTIC_CD
商品ページ：https://abcz.ponycanyon.co.jp/discography/al/13.html
○初回限定盤A
\4,950（税込）/ CD+Blu-ray：PCCA.06432 / CD+DVD：PCCA.06433
・CD収録内容：通常盤同様
・Blu-ray/DVD収録内容
「Cocktail」 Music Clip
「すれ違う笑顔 さよならのキスを」 Music Clip
「鈍学塁功・DONGAKU-RUIKO」 Music Clip
「タイトル未定」 Music Clip
Making of 「CRAZY ROMANTIC!」
・初回封入特典：CRAZY ROMANTIC!キャンペーンカード
○初回限定盤B
\4,950（税込）/ CD+BD：PCCA.06434 / CD+DVD：PCCA.06435
・CD収録内容：通常盤同様
・BD/DVD収録内容
A.B.C-Z CONNECTION Vol.1(A.B.C-Z パート収録予定）
・初回封入特典]：CRAZY ROMANTIC!キャンペーンカード
○通常盤
\3,300（税込）/CD ONLY：PCCA.06436
・CD収録内容：
「Cocktail」、「すれ違う笑顔 さよならのキスを」 、「鈍学塁功・DONGAKU-RUIKO」含む全15曲予定
・初回封入特典：
CRAZY ROMANTIC!キャンペーンカード
CRAZY ROMANTIC!カード 1種（全4種0
◆予約購入先着特典
全国のCDショップにて9thアルバム『CRAZY ROMANTIC!』をお買い上げの方に先着で下記の特典をプレゼント致します。 特典は数に限りがありますので、お近くのCDショップでのご予約・ご購入をお勧め致します。
・初回限定盤A：ロマンティック★キラキラシール ver. A
・初回限定盤B：ロマンティック★キラキラシール ver. B
・通常盤：ロマンティック★キラキラシール ver. C
※特典は形態毎に別の絵柄となります。
※特典につきましては、一部取り扱いの無いCDショップもございますので、詳しくは店舗までお問い合わせ下さい。
※ネット販売につきましても、一部取り扱いの無い場合もございますので、各WEBショップの告知をご確認下さい。
◆販路限定盤
○完全数量限定 CRAZY短冊CD盤（80cm アルバム）/ 価格：\7,150（税込）
・【完全数量限定 CRAZY短冊CD盤- RYOSUKE HASHIMOTO ver.】 / BRCA.00163
・【完全数量限定 CRAZY短冊CD盤-SHOTA TOTSUKA ver.】 / BRCA.001634
・【完全数量限定 CRAZY短冊CD盤-KOICHI GOSEKI ver.】 / BRCA.00165
・【完全数量限定 CRAZY短冊CD盤- RYOICHI TSUKADA ver.】 / BRCA.00166
※パッケージのサイズが80cmとなり、CDは通常盤同様となります。
※ポニーキャニオンショッピングクラブでの販売となります。
・CD収録内容：通常盤同様
・封入特典：CRAZY ROMANTIC!キャンペーンカード
■＜A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!＞
2025年
11月3日（月・祝）熊本城ホール メインホール 開演時間18:00
11月17日（月）オリックス劇場 開演時間18:00
11月18日（火）オリックス劇場 開演時間13:00/18:00
11月22日（土）Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）開演時間18:30
11月23日（日・祝）Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）開演時間13:30/18:30
11月24日（月・休）Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）開演時間13:30 ※追加公演/18:00
12月8日（月）Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 開演時間18:00
12月9日（火）Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 開演時間13:00/18:30
