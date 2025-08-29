HYDE、ワールドツアー＜HYDE [INSIDE] -JAPAN FINAL-＞幕張メッセ2DAYSのゲストアクトにBAND-MAID＋各種エリアなど詳細発表
2025年10月25日および26日の2日間、幕張メッセにて2025年の国内公演の集大成となる＜HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR -JAPAN FINAL-＞が開催される。同公演の詳細が発表となった。
両日のゲストアクトとしてBAND-MAIDの出演が発表となったほか、スタンディングブロック指定や指定席など各種チケット情報が公開となっている。
■＜HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR -JAPAN FINAL-＞
10月25日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール
10月26日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール
open15:00 / start16:30
※開場 / 開演時間は予定です。変更となる場合があります。
▼ゲストアクト
BAND-MAID (両日)
https://bandmaid.tokyo/
▼券種 / チケット料金 (税込)
●スタンディングブロック指定
MOSH PIT AREA [BEAUTY] \12,000
MOSH PIT AREA [BEAST] \12,000
ISLAND CIRCLE AREA \10,000
FAMILY BENCH AREA \6,660
●指定席
LARGE SEAT \20,000
BASIC SEAT \12,000
HYDE CARD VIP SEAT \55,000
●車いすをご利用の方
WHEELCHAIR AREA \12,000
【MOSH PIT AREAについて】
・「BEAUTY (女性)」と「BEAST (男性)」のブロックを縦に分けるエリアです。
・「MOSH PIT AREA [BEAST]」のチケットは男性のお客様、「MOSH PIT AREA [BEAUTY]」のチケットは女性のお客様のみご利用いただけます。
・性別によりご利用いただけない席種のチケットを購入された場合は、公演にはご参加いただけず、チケット代金の払戻しもできません。お連れ様にも本ルールを適用いたしますので、来場される方の性別に適合するチケットをお買い求めください。
・なお、性別は、戸籍上の性別で判断させていただきます。
・性別を判断し難い場合は、任意の声掛けで「顔写真付き公的身分証」と「性別を確認できる公的身分証」の2点を確認させていただく場合がありますので、必ずお持ちください。指定の身分証をご提示いただけなかったり、ご提示いただいてもお客様の性別を確認できない場合にはご参加をお断りいたします。あらかじめご了承ください。
・小学生以下のお客様はご利用いただけません。
【ISLAND CIRCLE AREAについて】
・性別によるブロック分けのない、通常のスタンディングエリアです。
・男女が入り混じったグループで、同じスタンディングエリアでの参加をご希望の場合は、こちらのエリアがおすすめです。
・小学生以下のお客様はご利用いただけません。
【FAMILY BENCH AREAについて】
・エリア前方は通常のスタンディングエリアです。
・小学生以下のお子様をお連れでスタンディングエリアに参加されたい場合は、こちらをご利用ください。
・エリア後方にベンチをご用意いたしますので、ご自身やご家族の体調次第で休憩しながらご参加いただけます。
・3歳以上要チケット。未就学児のお子様1名につき、保護者1名の同伴が必要です。
【LARGE SEATについて】
・客席前方の指定席です。
・前後の間隔を広めにとり、通常の椅子よりも幅の広い椅子をご用意いたしますので、ややゆったりとご参加いただけます。ハロウィンの仮装をされる方にもおすすめです。
・3歳以上要チケット。2歳以下のお子様は保護者の膝上での観覧無料、座席が必要な場合は要チケット。未就学児のお子様1名につき、保護者1名の同伴が必要です。
【BASIC SEATについて】
・通常の指定席です。
・3歳以上要チケット。2歳以下のお子様は保護者の膝上での観覧無料、座席が必要な場合は要チケット。未就学児のお子様1名につき、保護者1名の同伴が必要です。
【HYDE CARD VIP SEATについて】
・有効なHYDE CARDをお持ちの会員様を対象としたVIP席です。
・座ってご覧いただけるよう床の高さを高くしており、一人掛けソファで、HYDE監修のウォッカや梅焼酎などをお席で楽しみながらライヴにご参加いただけます。
また、下記特典をご利用可能です。
・開演後、ご希望のスタンディングエリアにも入場可能
・専用エントランス
・VIPパス (公演チケット1枚につき1枚)
・クロークチケット (公演チケット1枚につき1枚)
・オフィシャルBAR フリードリンク
・VIPラウンジのご利用 (ホスピタリティエリア)
・VIP専用トイレ(ホスピタリティエリア)
※3歳以上要チケット。2歳以下のお子様は保護者の膝上での観覧無料、座席が必要な場合は要チケット。未就学児のお子様1名につき、保護者1名の同伴が必要です。リセール不可。
【WHEELCHAIR AREAについて】
・車いすをご利用の方に座ってご覧いただけるよう床の高さを高くしたエリアです。
・車いすをご利用のご本人様1名+付き添い1名の合計2名まで購入可能です。2枚購入された場合、1枚は付き添いの方のチケットとなりますので、車いすをご利用の方が2名以上いる場合は連番ではなく個別にご購入ください。
・当日、障がい者手帳または治療中を証明する書類の提示が必要です。
・ご参加いただくにあたり、体調管理についての同意書に署名のご協力をお願いいたします。
※席種ごとに年齢制限がありますのでご注意ください。
※再入場不可
※スタンディングブロック指定およびWHEELCHAIR AREAは整理番号順の入場です。
※公演の中止及び延期の場合以外は、チケットの交換・払い戻し等の対応はいたしかねます。あらかじめご了承のうえ、チケットをご購入ください。
その他、公演に関する諸注意とご案内
https://www.hyde.com/contents/13929
▼チケット
一般発売：2025年10月4日(土) 10:00〜
【HYDEオフィシャルFC “HYDEIST” 先行(抽選)】
申込期間：9月2日(火)18:00〜9月7日(日)23:59
HYDEIST https://www.hyde.com/hydeist
※HYDE CARD VIP SEATは9月7日(日)時点でお手元にカードを保有している方がお申込みいただけます。
【HYDEオフィシャルモバイルサイト “HYDEIST Mobile” 先行(抽選)】
申込期間：9月10日(水)18:00〜9月15日(月/祝)23:59
※HYDE CARD VIP SEATは9月15日(月/祝)時点でお手元にカードを保有している方がお申込みいただけます。
【HYDE CARD先行(抽選)】
申込期間：9月16日(火)18:00〜9月23日(火/祝)23:59
※HYDE CARD以外のクレジットカードでお申込みされた場合、抽選対象外となりますのでご注意ください。
※9月23日(火/祝)時点でお手元にカードを保有している方がお申込みいただけます。
※チケット申込みURLは、9月16日(火) 18:00 に下記サイト内「News」にてご案内いたします。
https://www.lifecard.co.jp/lp/hyde/
【プレイガイド最速先行 チケットぴあ(抽選)】
申込期間：9月16日(火)18:00〜9月24日(水)23:59
https://w.pia.jp/t/hyde25-messe/
【Overseas Ticket Sales】
Application Period: Sept. 16th (Tue) 6:00pm (JST) - Sept. 24th (Wed) 11:59pm (JST)
https://pia.jp/v/hyde25-messe-en/
※ This is a raffle for fans residing OUTSIDE of Japan
※ Credit Card ONLY
※お申込みは先着順ではありません。申込多数の場合は抽選となります。
※HYDEIST / HYDEIST Mobile会員限定で販売するチケットは、すべてSKIYAKI TICKETの「電子チケット」です。ご入場にあたっては、「電子チケット」を表示できるスマートフォン／タブレット端末が必要です。また、電子チケットの表示のため、ご利用のスマートフォン／タブレット端末にSKIYAKI TICKETアプリのインストールを行い、SKIYAKI TICKETアプリを問題なく使える状態にしておく必要があります。
※HYDEIST / HYDEIST Mobileは、チケット先行受付申込期限までにご入会いただけば先行受付をご利用いただけます。コンビニ決済をご利用の場合、決済が完了するまで最大2時間程度かかりますのでご注意ください。
（問）ディスクガレージ
https://info.diskgarage.com/
■＜HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR＞
【JAPAN】
▼東京
6月21日(土) Zepp Haneda(TOKYO)
6月22日(日) Zepp Haneda(TOKYO)
6月24日(火) Zepp Haneda(TOKYO)
6月25日(水) Zepp Haneda(TOKYO)
▼北海道
7月06日(日) Zepp Sapporo
▼福岡
7月12日(土) Zepp Fukuoka
7月13日(日) Zepp Fukuoka
▼大阪
7月16日(水) Zepp Osaka Bayside
7月17日(木) Zepp Osaka Bayside
▼愛知
7月23日(水) Zepp Nagoya
7月24日(木) Zepp Nagoya
▼神奈川
8月09日(土) KT Zepp Yokohama
8月10日(日) KT Zepp Yokohama
※両日ともBEAUTY & THE BEAST
▼宮城
8月23日(土) Sendai PIT
8月24日(日) Sendai PIT
【Latin America】
▼メキシコ
08月29日(金) Circo Volador / メキシコシティ
▼チリ
09月05日(金) Caupolican Theatre / サンティアゴ
▼アルゼンチン
09月07日(日) Palermo Groove / ブエノスアイレス
▼ブラジル
09月14日(日) Carioca Club / サンパウロ
【ASIA】
▼インドネシア
11月01日(土) Tennis Indoor / ジャカルタ
【EUROPE】
▼フランス
11月14日(金) Bataclan / パリ
▼ドイツ
11月18日(火) Essigfabrik / ケルン
▼オランダ
11月20日(木) TivoliVredenburg / ユトレヒト
▼スウェーデン
11月23日(日) Berns / ストックホルム
▶HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR 特設サイト
https://hydeinside2025.hyde.com/
■日本公演■
平日公演：open18:00 / start19:06
土日祝公演：open16:00 / start17:06
※開場 / 開演時間は予定です。変更となる場合があります。
▼チケット ※D代別
1Fスタンディング ￥6,660 (税込)
2F指定席(撮影可能) ￥13,000 (税込)
一般発売：5月31日(土) 10:00〜
※未就学児童入場不可
※再入場不可
※1Fスタンディングは整理番号順の入場
※本ツアーでは2F指定席のみスマートフォン/タブレットでの写真・動画撮影が可能です。撮影にあたり、「公演に関する諸注意とご案内」に記載の注意事項とご案内を必ずご確認ください。
※公演の中止及び延期の場合以外は、チケットの交換・払い戻しの対応はいたしかねます。あらかじめご了承の上、チケットをご購入ください。
▶その他、公演に関する諸注意とご案内：https://www.hyde.com/contents/13360
