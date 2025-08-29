歌手で女優の伊藤蘭（70）が29日、インスタグラムを更新。同日朝にBE：FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）との結婚と第1子妊娠を発表していた娘の女優趣里（34）を祝福した。

「趣里 心からおめでとう 母はずっと見守っていました もちろん これからもずっとね」とつづり、趣里と2人でステージ上で手をつなぐ写真を投稿した。「#HappilyEverAfter」「#三山凌輝」「#趣里」「#LoveAndHappiness」とハッシュタグも添え、趣里のお相手三山の名前も記している。

趣里は水谷豊（73）と伊藤夫妻の長女で、1人娘。水谷と伊藤にとっては初孫となる。

三山は一部で実業家の「Rちゃん」こと大野茜里（29）との婚約破棄トラブルなどが報じられており、当初は5月を予定していた趣里との結婚発表も延期になったとされていた。三山のトラブルなどを受け、水谷が結婚に反対しているとの報道もあったが、趣里と三山はこの日の発表で「私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています」と強調した。「これからも2人で力を合わせて、心安らぐ家庭を築いていけるように努めていきたいと思っております。温かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけている。