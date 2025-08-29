Ashnikko、2ndアルバム『Smoochies』より先行シングル「Sticky Fingers」リリース
Ashnikkoが、新曲「Sticky Fingers / スティッキー・フィンガーズ」をリリースした。
本作は「Itty Bitty / イッティー・ビッティー」「Trinkets / トリンケッツ」に続く、2ndアルバム『Smoochies / スムーチーズ』の先行シングルとなる。
「Sticky Fingers」は、遊び心あふれる大胆さと揺るぎない自己肯定感が融合した一曲とのこと。歌詞では、力強くもユーモラスなイメージを描き出し、自分らしく生きることの大切さを強く訴えているという。Ashnikkoはこの曲について「限られた人生の時間を、自分を愛してくれない誰かと過ごすより、友人や新しい経験に投資したい」と語っている。
アルバム『Smoochies』は、これまでで最もパーソナルな作品に仕上がっているという。2023年のデビュー作『WEEDKILLER』で確立した独自のハイブリッド・ポップ・サウンドをさらに拡張しつつ、より自伝的な歌詞に踏み込んでいる。全15曲で構成される本作は、不安定な時代にあっても“喜び”を原動力に、自由で遊び心に満ちた世界を築き上げた。Ashnikkoは「この作品は自伝的でありながら、自分らしく生きることと、喜びに満ちた気まぐれさを表現している」とコメントしている。
■「Sticky Fingers / スティッキー・フィンガーズ」
2025年8月29日（金）配信スタート
楽曲リンク：https://wmj.lnk.to/ASHsmooPu
■2ndアルバム『Smoochies』
2025年10月17日（金）リリース
◆トラックリスト
1.Smoochie Girl
2.Liquid
3.Trinkets
4.Chichinya
5.Skin Cleared
6.Microplastics
7.Full Frontal
8.She’s So Pretty
9.Wet Like (feat. COBRAH)
10.I Want My Boyfriends to Kiss
11.Sticky Fingers
12.Lip Smacker
13.Itty Bitty
14.Baby Teeth
15.It Girl