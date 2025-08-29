8月最後の週末、明日30日(土)から31日(日)は、東海地方では所々で、最高気温40℃が予想されます。9月に入ると、次第に35℃以上の猛暑日は少なくなりますが、気温の高い状態は続きます。暑さとの戦いが長期戦となっています。体調を崩さないよう、無理をせずお過ごしください。

今日29日〜明日30日、31日(日)にかけての見通し

天気図を見ますと、今日29日、日本海には前線を伴った低気圧があって、東へ進んでいます。日本海や北日本には雲が広がり、雨の降っている所があります。一方、西日本から東日本は、広く高気圧圏内となっていて、強い日差しが照りつけています。

明日30日から31日(日)も、日本付近で高気圧の勢力が強く、東海地方は晴れる所が多いでしょう。雲の発達が抑えられ、にわか雨はあっても、山沿いの一部など狭い範囲となりそうです。

明日30日〜31日(日)が暑さのピーク 40℃予想続出で災害級の暑さ

明日30日から31日(日)が暑さのピークで、8月の終わりとは思えない災害級の暑さとなるでしょう。

上空1500メートル付近の気温は、今日29日よりも一段と上がり、東海地方の上空で21℃前後が予想されます。この暖かな空気に加え、土日ともに雲が少なくよく晴れて、さらに風が山を越えてフェーン現象が起こる地域では、40℃近くまで上がる見込みです。熱中症リスクが高まるため、暑さ対策を万全にしてお過ごしください。

その後、9月2日(火)にかけて、最高気温は37℃前後が予想される所が多く、猛烈な暑さが続く見込みです。3日(水)頃からは、湿った空気の影響を受けて雲が多くなるため、気温の上がり方が鈍くなるでしょう。極端な暑さからは解放されますが、厳しい残暑は続く見込みです。



※なお、昨日28日までに、東海地方で今年40℃以上を観測したのは2地点で、静岡市(駿河区)の41.4℃(8月6日)と三重県桑名市の40.4℃(8月1日)です。

6日(土)〜11日(木) 曇りや雨の日が多く 極端な暑さはなさそう

6日(土)以降は、前線や湿った空気の影響を受ける日がたびたびありそうです。曇りや雨の日が多くなるでしょう。

気温の上昇が抑えられ、35℃以上の猛暑日となる日は少なくなりそうです。ただ、9月にしては気温の高い状態が続く見込みです。この先も日々、暑さによる疲れを溜めないようお過ごしください。十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ、体調管理に気をつけましょう。

だれでも簡単! 脱水状態のチェック方法

熱中症の予備軍ともいえるのが「脱水状態」です。体の中で、水分が少なくなっているのを判断するには、次の2つの方法がおススメです。



1つめは、皮膚をつまみ上げて、脱水状態をチェックする方法です。手の甲の皮膚をつまみ上げた後、放してみましょう。もとに戻るのに、2秒以上かかれば、脱水状態になっている可能性があります。これは、高齢者が脱水しているかどうか、周りの人でも確認しやすい方法です。



2つめは、爪を押して、隠れ脱水症をチェックする方法です。手の親指の爪を、逆の手の親指と人差し指でつまんでみてください。つまんだ指を離した時、白くなった爪の色が、元のピンク色に戻るのに3秒以上かかれば、脱水症を起こしている可能性があります。



もし脱水状態になった場合は、スポーツ飲料などで水分補給を心がけてください。