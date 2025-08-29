µÒ¤Ï¡ÈÄ¶ÍÌ¾¿Í¡É¤Ð¤«¤ê!?¡ÖÇº¤ß¤ò¿©¤Ù¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤òË¬¤ì¤ë¥²¥¹¥È¤ÎÀµÂÎ¤òÃµ¤ë¤ª¤â¤·¤í¤¤»Å³Ý¤±¤ËÆÉ¼ÔÀä»¿¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¤¢¤ë¾®¤µ¤ÊÎ¥Åç¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÌÂ»Ò¤Î¾¯½÷¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¤¿¡£¾¯½÷¤ÏÆ»¤ò¿Ò¤Í¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢»ä¤Ï¡Ä¡×¤ÈÅ¹¼ç¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£¤³¤Î¾¯½÷¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä!?¤½¤·¤Æ¾¯½÷¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Ï¡Ä¡©
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤ÏÎÁÍýÌ¾¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤³¤ÏÇº¤ß¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ÆÆâÊ¸¤Î¤ß¡£¤³¤³¤ÏÈþ¤·¤¤Ëâ½÷¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Ëâ½÷¤ËÇº¤ß¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤òÎÁÍý¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡½¡½¡ÖÇº¤ß¡×¤ò¡ÖÎÁÍý¡×¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºîÃæ¤Ç¤Ï¡ÖÇº¤ß¡×¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·è¤·¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÇº¤ß¡×¤òÎÁÍý¤È¤·¤Æ¶ñ¸½²½¤·¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤òÄÌ¤·¤ÆÒòÓð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ò·è¤Ø¤Î»å¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤ØÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡ØÄ¬Áû¤ÎËâ½÷¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÇº¤ß¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ºîÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¤Ï¤É¤ì¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¼Â¤Ï¡ØÄ¬Áû¤ÎËâ½÷¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Çº¤ß¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ó¤ÊÎÁÍý¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ä¤Î°Æ¤Î¤â¤È¡¢ÎÁÍý³«È¯¤È¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊì¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍý¤¬¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ê¤é¡¢¿Æ»Ò¶¦¡¹¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÈÍÌ¾¿Í¡É¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ºîÃæ¤ÇÃ¯¤Ê¤Î¤«ÌÀµ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤Î¿Í¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¤â¤·¤«¤·¤Æ¡»¡»¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÆæ²ò¤¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿»Å³Ý¤±¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºîÃæ¤ÇËâ½÷¤Ï´°À®¤·¤¿ÎÁÍý¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇº¤ß¡×¤ËÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ÍÊª¤ÎÌ¾Á°¤è¤ê¤â¡ÖÇº¤ß¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ÎÂè2ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸«¤É¤³¤í¤äÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØÄ¬Áû¤ÎËâ½÷¡Ù¤Ï½ñÀÒ¤È¤·¤ÆÁ´2´¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¤³¤ÎÂè2ÏÃ¤ÎËâ½÷¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î²ñÏÃ¤òÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤È¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¤È»×¤¨¤ë²ñÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ØÄ¬Áû¤ÎËâ½÷¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢³ÆÏÃ¤ÇË¬¤ì¤ë¥²¥¹¥È(=¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎµÒ)¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡£¼Â¤Ï¤É¤Î¿ÍÊª¤â¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ¶ÍÌ¾¿Í¤Ê¤Î¤À¡£¤·¤«¤·ºîÃæ¤Ç¤½¤ì¤ÏÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆÉ¼Ô¤¬ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î²ñÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤ª¤â¤·¤í¤¤»Å³Ý¤±¤¬ËÜºî¤Ë¤Ï»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Å¹¼ç¤Ç¤¢¤ëËâ½÷¤ÎÀµÂÎ¤â¼Â¤Ï¡Ä!!Í½ÁÛ¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
