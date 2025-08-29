MAN WITH A MISSION、バンド結成15周年の焼肉の日・8月29日に新曲サプライズ配信
MAN WITH A MISSIONが、8月29日に新曲「Against the Kings and Gods」をリリースした。
これまでのバンド活動の中でも初となった事前予告一切なしの突如の新曲発表にファンたちも騒然。楽曲の作詞・作曲はJean-Ken Johnnyが担当。全編英語詞で歌われており、サウンドプロデュースにはBOOM BOOM SATELLITES / THE SPELLBOUNDの中野雅之を迎え、これまでにない荘厳で重厚なサウンドが構築されているという。10月からはロンドンを皮切りに＜MAN WITH A MISSION‘HOWLING ACROSS THE WORLD’UK/EU TOUR 2025＞をスタートさせるMAN WITH A MISSION 。海外ツアーを控える中で、世界中のファンへ向けた嬉しいサプライズとなった。
◆ ◆ ◆
◾️Jean-Ken Johnny コメント
サウンド面デモリリックニオイテモアマリバンドヤ自分デ試ミタコトノナイテイストノ楽曲ヲ創リタイト思ッタノガキッカケ。ダークデヘヴィデ荘厳ナナンバーヲ創リアゲルノニドンナテーマヲ、トモチーフニ選ンダノハ神話デ超常ノ者ト対峙スル人ノ姿。現実世界ニオイテモ巨大ナ力ヤ無常ノ世界ニ抗ウ日々ハアルカト思イマス。物語調ニ綴ラレテイル楽曲ヲソンナ皆様モ自分ニ重ネテ、何者ニモ何物ニモ屈シナイ心ガ、力ガ産マレテクレタラ嬉シイデス。「Against the Kings and Gods」ドウゾ聴イテ下サイマセ。
◆ ◆ ◆
◾️新曲「Against the Kings and Gods」
2025年8月29日（金）配信リリース
配信：https://MWAM.lnk.to/AgainsttheKingsandGodsWN
◾️イベント出演情報
2025年9月6日（土）＜TREASURE05X 2025＞
会場：蒲郡ラグーナビーチ公演
https://www.treasure05x.jp/lag.html
2025年9月7日（日）＜WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2025＞
会場：熊本県農業公園カントリーパーク
https://1chancefes.com/
2025年9月21日（日）＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025＞
会場：千葉市蘇我スポーツ公園（千葉市中央区）
https://rijfes.jp/
2025年9月23日（火・祝）＜SONIC EXPO 2025＞
会場：京セラドーム
https://sonic-expo2025.com/
◾️＜MAN WITH A MISSION‘HOWLING ACROSS THE WORLD’UK/EU TOUR 2025＞
2025年
10月02日（木）UK London @ O2 Shepherd’s Bush Empire
10月03日（金）UK Manchester @ O2 Ritz
10月05日（日）UK Birmingham @ XOYO
10月08日（水）Germany Berlin @ Metropol
10月10日（金）The Netherlands Eindhoven @ Effenaar
10月11日（土）France Paris @ Salle Pleyel
10月14日（火）Germany Frankfurt @ Batschkapp
10月15日（水）France Lyon @ Le Transbordeur
10月17日（金）Germany Cologne @ E-Werk
10月18日（土）Germany Hamburg @ Markthalle
10月21日（火）Czech Republic Prague @ Lucerna Music Bar
10月23日（木）Germany Munich @ Backstage Werk
10月24日（金）Austria Vienna @ Simm City
チケット販売：http://lnk.to/MWAM-HATW2025
◾️＜MAN WITH A MISSION‘HOWLING ACROSS THE WORLD 2025’ASIA TOUR＞
2025年
11月14日（金）広州（会場後日発表）
11月16日（日）上海（会場後日発表）
11月18日（火）ソウル：Yes24 Hall
12月 7日（日）台北：Legacy Tera
12月 9日（火）シンガポール：Capitol Theatre
12月12日（金）クアラルンプール：Zepp Kuala Lumpur
12月14日（日）バンコク：MCC HALL, The Mall Lifestore Bangkae
ツアー特設サイト：https://www.mwamjapan.info/pages/hatw
