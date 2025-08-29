ASKA、2年ぶりのディナーショーを東京・大阪・福岡で開催
2023年以来2年ぶりとなるASKAのディナーショー＜ASKA Dinner Show 2025＞が、東京・大阪・福岡の3都市5公演が開催されることが発表された。
＜ASKA CONCERT TOUR 2024≫2025 -Who is ASKA ！?-＞海外公演、追加公演あわせて42公演を終えたばかりのASKAだが、8月29日からはASKA FCイベント2025＜ASKA×Fellows 〜感謝祭〜＞が全国6カ所で10公演開催となる。そのまま10月に＜京都音楽博覧会2024 in 梅小路公園＞、11月には＜氣志團万博2025＞に出演する予定だ。
＜ASKA Dinner Show 2025＞は、ステージに立ち続けた2025年の歌い納めとなるディナーショーとなる。
＜ASKA Dinner Show 2025＞
【福岡】
会場：グランド ハイアット 福岡 ザ・グランド・ボールルーム
日程：2025年12月7日（日）
時間：開場16：30〜 ディナー17：00〜 ショータイム18：15〜
料金：49,000円（コース料理・フリードリンク・ショーチャージ・税・サービス料 込み）
[問]グランド ハイアット福岡 ASKAディナーショー係 TEL：092-282ｰ2810（平日 10：00〜17：00）
【東京】
会場：ザ・プリンス パークタワー東京 ボールルーム
日程：2025年12月20日（土）21日（日）
時間：
20日 開場16：15〜 ディナー17：00〜 ショータイム18：30〜
21日 開場15：15〜 ディナー16：00〜 ショータイム17：30〜
料金：53,000円（コース料理・フリードリンク・ショーチャージ・税・サービス料 込み）
[問]ザ・プリンス パークタワー東京 イベント係 TEL：03-3432-1133（平日10：00〜17：00）
【大阪】
会場：帝国ホテル 大阪 孔雀の間
日程：2025年12月27日（土）28日（日）
時間：
27日 受付・開場16：15〜 ディナー17：00〜 ショータイム18：30〜
28日 受付・開場15：15〜 ディナー16：00〜 ショータイム17：30〜
料金：53,000円（お料理・お飲み物・サービス料・ショーチャージ・消費税込）
[問]YUMEBANCHI（大阪）06-6341-3525（平日12：00〜17：00）
[バンドメンバー]
Piano：澤近泰輔
Drums：今泉正義
Bass：恵美直也
Guitar：鈴川真樹
Guitar：古川昌義
Violin：クラッシャー木村
Backing vocal：高橋あず美
Backing vocal：結城安浩
[チケット先行スケジュール】
FC抽選先行：受付期間：2025年9月5日（金）10：00 〜 2025年9月21日（日）23：59
ローソンチケット先行：受付期間：2025年9月30日（火）10：00 〜 2025年10月5日（日）23：59
一般発売：2025年10月18日（土）10：00〜 ※東京会場は後日発表
※中学生未満の方はご入場出来ません。
ASKA Dinner Show 2025 特設サイト] https://www.fellows.tokyo/feature/aska_dinnershow_2025
『ASKA CONCERT TOUR 2024≫2025 -Who is ASKA ！?』
2025年8月27日（水）発売
DDLB-0026 12,000円（税込）
ライブ収録公演：2025年2月15日（土）日本武道館
販売形式：Live映像＋ツアードキュメンタリー映像 合計2枚セット
収録時間：Live映像 138分 / ツアードキュメンタリー映像 49分
[DISC 1 / Live Blu-ray]
[DISC 2 / ツアードキュメンタリー映像 Blu-ray]
＜ASKA FCイベント2025『ASKA×Fellows 〜感謝祭〜』＞
2025年8月29日（金） Zepp Fukuoka 開場18:00／開演19:00
2025年8月31日（日） Zepp Nagoya 開場14:00／開演15:00
2025年8月31日（日） Zepp Nagoya 開場18:00／開演19:00
2025年9月3日（水） Zepp DiverCity TOKYO 開場18:00／開演19:00
2025年9月4日（木） Zepp DiverCity TOKYO 開場14:00／開演15:00
2025年9月4日（木） Zepp DiverCity TOKYO 開場18:00／開演19:00
2025年9月14日（日） Zepp Sapporo 開場16:00／開演17:00
2025年9月19日（金） Zepp Osaka Bayside 開場14:00／開演15:00
2025年9月19日（金） Zepp Osaka Bayside 開場18:00／開演19:00
2025年9月23日（火・祝） 仙台PIT 開場16:00／開演17:00
＜くるり主催『京都音楽博覧会2025 in 梅小路公園』＞
2025年10月11日（土）・12日（日）※ASKAは10/12出演
＠京都梅小路公園 芝生広場
OPEN 10：00 / START 11：30
＜サントリー オールフリー presents 氣志團万博2025 〜関東爆音パビリオン〜 powered by Epson＞
2025年11月15日（土）・16日（日） ※ASKAは11/15出演
＠千葉県・幕張メッセ国際展示場 9〜11ホール
時間：開場 9：00 / 開演 10：30
＜ASKA CONCERT 2026 昭和が見ていたクリスマス！?＞
出演：ASKA
指揮・編曲：藤野浩一
演奏：Newherd Special Big Band
特別ゲスト：岩崎宏美
[東京]
日時：2026年2月12日（木）13日（金）開場 17：30 開演 18：30
会場：東京国際フォーラム ホールA
[大阪]
日時：2026年2月16日（月）17日（火）開場 17：30 開演 18：30
会場：グランキューブ大阪（大阪国際会議場）
WEBサイト
https://fellows.tokyo
X（旧Twitter）
https://twitter.com/askaofficial921
Instagram（＠aska_official921）
http://instagram.com/aska_official921
YouTube
https://youtube.com/@askaofficialchannel6209
Facebook
https://facebook.com/askaofficial/