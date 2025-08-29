こんにちは！

GANG PARADEのヤママチミキです！

まもなく8月も終わるということは、夏ディズニーも終わりに近付いていますが、みなさんは夏ディズニー行きましたか？？

9/15まで、東京ディズニーリゾートでは”サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort”と題したイベントを開催中です。

先週は、私が食べた夏のスペシャルメニューたちを紹介したのですが、今回は東京ディズニーランドで堪能してきた夏の暑さを吹き飛ばしてくれるエンターテインメントやアトラクションを紹介していきたいと思います！

1日3公演、パレードルートにて行われるパレード、”ベイマックスのミッション・クールダウン”は、ベイマックスが夏の暑さからゲストを守るために繰り広げるびしょ濡れプログラムです。

暑さで低下したゲストの”エナジーレベル”をら上げるべく、ミストを撒きながらケアが必要なエリアを探すベイマックスとフレッド。

エナジーレベルが著しく低いエリアを見つけるとフロートは停止して、楽しい音楽に合わせて暑さを吹き飛ばしてくれる程の大量の放水が始まります。

私はパレードルートから少し離れたところで見ていたのですが、フロートが来るまでの間、暑さで険しい顔をしていたゲストも、放水が始まると、思いきり水を浴びて楽しんでいる姿が印象的でした！

想像以上に水が遠くまで飛んできて、濡れないだろうと思っていた所に立っていたのですが、しっかりと頭から被ってクールダウンしてもらいました(笑)

大人気アトラクション”スプラッシュ・マウンテン”は、”もっと！びしょ濡れMAX”と題して、乗っているゲストには予想を遥かに超える大量の水がかかるスペシャルバージョンに！

私は1番後ろの席だったのですが、前の席に乗っていたマダム2人組に｢1番後ろも濡れましたか？｣と聞かれて、｢びっくりするくらい濡れました｣と他のゲストと軽い会話をし、笑い合ったのがとても嬉しい思い出です。

パーク内には、”びしょ濡れスポット”が2箇所あります。

1つ目は、アドベンチャーランド入り口にあります。

ワールドバザールを抜けて、パレードルートを左側に進み、”プラザパビリオン・レストラン”の先を左に曲がると、アドベンチャーランドの入り口が見えてきます。

アドベンチャーランドらしいオブジェの様々な箇所からランダムに水が噴き出してきて、涼しさを感じられるスポットです。

2つ目は、トゥーンタウンの奥にあります。

トゥーンタウン入り口の看板には、この期間にしか見ることができない看板がプラスされています。

びしょ濡れ注意を促している看板には、私の推しであるグーフィーの名前が書いてあるのですが、これは、グーフィーがいじった配管が大暴れしていることが原因で、トゥーンタウンはびしょ濡れになっているのです！

彼らしいミスですが、そのミスがゲストのたくさんの笑顔に繋がっていると思うと、流石だなぁと思ってしまいますね。

トゥーンタウン内にも、ところどころでグーフィーからの注意喚起が。

トゥーンタウンの左奥へと進んでいくと、3つの放水エリアがあります。

普段から様々な仕掛けでゲストたちを楽しませてくれている場所ですが、今の時期はその仕掛けにプラスで放水が行われます。

1つ目は消防署。

ボタンを押すと右上のホースから放水されますが、どうやら水の量が例年よりも多くなっているらしいです…！！

2つ目は花火工場。

レバーを押し込むと頭上の窓からシャワーのように水が降り注ぎます。

そこまで水の量は多くないものの、だからこそ何度も何度もレバーを押したくなっちゃいますね。

3つ目はジョリートロリーの車庫。

洗車するためのシャワーからミストが出ていたり、頭上からは大量の水が不規則に降ってきてあっという間にびしょ濡れになります。

しかも結構な飛距離があるので注意です(笑)

濡れても濡れなくても夏の暑さを楽しさに変換してくれる”サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort”

暑さ対策、濡れ対策しっかり準備して行ってください！！

ぜひみなさんも今しか味わえない夏ディズニーを楽しんでみてはいかがでしょうか？？

バックナンバー

◆Vol.75：東京ディズニーリゾートで楽しむ“涼” ひんやりメニューを大満喫

https://getnews.jp/archives/3654767

◆Vol.74：東京ディズニーシーの新ショー”ドリームス・テイク・フライト”写真たっぷりレポート

https://getnews.jp/archives/3653040

◆Vol.73：正解がない世界を創り出す力」に感動 ディズニー＆ピクサー最新作『星つなぎのエリオ』レビュー

https://getnews.jp/archives/3650715

◆Vol.72：予備知識不要！人間味あふれるヒーローが魅力『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』レビュー

https://getnews.jp/archives/3640957

◆Vol.71：美味しく世界観に浸れる！『ファンタスティック4：ファーストステップ』コラボカフェ

https://getnews.jp/archives/3638391