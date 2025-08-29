JO1¡¢10th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHandzIn My Pocket¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡õ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
JO1¤¬¡¢2025Ç¯10·î22Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë10th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHandzIn My Pocket¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ï¥ó¥º¥¤¥ó¥Þ¥¤¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡¢¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º£ºî¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡¢¡ÈYou¡Æll never guess what¡Çs in my pocket. É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥²¡¼¥à¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡É¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¿ô¡¹¤ÎÄ©Àï¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿5¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ÎJO1¤Ï¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤10th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHandzIn My Pocket¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ÈÊÑ²½¤Î½Ö´Ö¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¡×¤ÏÃ±¤Ê¤ë¶õ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¼«¿®¤ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤ÎÉð´ï¤Þ¤Ç±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇJO1¤¬¡È¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¡É¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Èë¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÈÉð´ï¡É¤ä¡È²ÄÇ½À¡É¤òÄ©ÀïÅª¤ËÉ½¸½¤¹¤ëºîÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¤¤¸ÄÀ¤È¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬½¸·ë¤·¡¢JO1¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
◾️10th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHandzIn My Pocket¡×
2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
·ÁÂÖ¿ô¡§14·ÁÂÖ¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡¢FC¸ÂÄêÈ×11¼ï¡Ë
¢¨³ÆÅ¹¡¦³Æ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¹¥É¾¼õÉÕÃæ¢¨¥Á¥§¡¼¥óÊÌ¹ØÆþ¼ÔÀèÃåÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆÅù¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD+DVD¡Ë
²Á³Ê¡§\1,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD
1.HandzInMyPocket
2.JustSayYes
3.RUSH
4.¤Ò¤é¤¯
¡¦DVD
JO1DER SHOW 2024 ¡ÆWHEREVER WE ARE¡Ç at HYOGO
1.Sugar
2.Be With You(ÂÀ×)
3.Lemon Candy
¡¦½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ
¡±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë1Ëç
¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×Aver.11¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é1Ëç¤ò¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
£¥»¥ë¥«¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É1Ëç¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×Aver.11¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é1Ëç¤ò¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¤¥·¡¼¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼1Ëç¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×Aver.11¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é1Ëç¤ò¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD+DVD¡Ë
²Á³Ê¡§\1,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD
1.HandzInMyPocket
2.JustSayYes
3.INTOYOU
4.¤Ò¤é¤¯
¡¦DVD
JO1DER SHOW 2024 ¡ÆWHEREVER WE ARE¡Ç at HYOGO
1.Lied to you
2.RadioVision
3.Maybe Next Time
¡¦½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ
¡±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë1Ëç
¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×Bver.11¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é1Ëç¤ò¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
£¥»¥ë¥«¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É1Ëç¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×Bver.11¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é1Ëç¤ò¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¤¥·¡¼¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼1Ëç¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×Bver.11¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é1Ëç¤ò¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¡ûÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë
²Á³Ê¡§\1,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD
1.HandzInMyPocket
2.JustSayYes
3.RUSH
4.INTOYOU
¡¦½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ
¡±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë1Ëç
¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡ÊÄÌ¾ïÈ×ver.11¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é1Ëç¤ò¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
£¥»¥ë¥«¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É 1Ëç¡ÊÄÌ¾ïÈ×ver.11¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é1Ëç¤ò¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë