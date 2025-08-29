Amazonで9月4日23時59分まで開催中の「スマイルSALE」にて、iPadやApple Watchなどのアップル製品がセール価格で販売されている。29日11時50分に編集部が確認したところ、13インチのiPad Air(M2/128GB)は通常128,800円のところ26％ OFFの95,700円、Apple Watch Series 10は「46mmローズゴールドアルミニウムケースとライトブラッシュスポーツバンド」が通常64,800円のところ7％ OFFの60,300円だった。

iPadシリーズでは、「2021 iPad mini(Wi-Fi＋Cellular,64GB)-パープル」が11％ OFFの79,800円、「2022 Apple 10.9インチiPad(Wi-Fi＋Cellular,256GB)-ブルー(第10世代)」が8％ OFFの81,015円、「Apple 11インチ iPad(A16)-512GB/イエロー」が7％ OFFの93,399円。

Apple Watchシリーズでは、「Apple Watch SE(第 2 世代)[GPS モデル、44mm ケース]シルバーアルミニウムケースとデニムスポーツバンド」が7％ OFFの37,040円、「Apple Watch Ultra 2(GPS + Cellularモデル)- 49mmブラックチタニウムケースとダークグリーンアルパインループ」が7％ OFFの119,880円となっている。

そのほか周辺機器の「MagSafe充電器」、Apple Watchの交換用バンド「Apple Watch Band - 49mmケース用ブルートレイルループ - S/M - ブラックチタニウムの仕上げ」などもセール中。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください