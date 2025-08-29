今回は、おっとりママが性悪ママのインスタを完全スルーした話を紹介します。

「見た目が冴えないただのおばさんのくせに…」

「『結婚したら娘にバレエを習わせたい』という夢がありましたが、娘は産まれず……。で、仕方なく息子たちをバレエ教室に通わせることにしました。

ただ、そのバレエ教室で一番上手な女の子のママは地味で、いつもぼーっとしている人（私が一番嫌いな、おっとり天然タイプです）。そのママの旦那も普通のサラリーマンです。『見た目が冴えないただのおばさんのくせに……』とイラっとした私は、そのママに『私の方が上』ということをアピールするため、インスタでいろんな自慢をしました。でもそのママは私をフォローしているのに、私の投稿に『いいね』を一切しないんです。

そんなある日のこと、そのママが『私SNSに興味なくって、インスタも全然見ない』と言っているのをたまたま聞き、『あのママ、一体何様のつもり!?』とブチ切れそうになりました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2024年5月）

▽ インスタを見ようが見まいが個人の自由ですし、そんなにキレなくても思ってしまいますがね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。