伊藤蘭、娘・趣里の結婚祝福「母はずっと見守っていました」2ショットも投稿
【モデルプレス＝2025/08/29】歌手の伊藤蘭が8月29日、自身のInstagramを更新。同日に結婚・第1子妊娠を発表した娘で女優の趣里を祝福した。
【写真】伊藤蘭＆趣里、コンサート共演時の2ショット
伊藤は「趣里 心からおめでとう」と祝福し、「母はずっと見守っていました」と趣里とのコンサートでの共演写真を添えてコメント。「もちろん これからもずっとね」と記し、ハッシュタグには「HappilyEverAfter」「LoveAndHappiness」、そして趣里の名前とともに、お相手の7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のメンバーで俳優のRYOKI（リョウキ・三山凌輝）の名前を添えた。
2人はそれぞれ自身のInstagramを更新し、「この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします」と文書にて報告。「2人の間に新しい命も授かることができました」と趣里の妊娠も発表し、「何よりも無事に第一子が誕生してから、皆様にお伝えしようと思っていたのですが、出産までの間、少しでも穏やかな環境で過ごせるようにとの思いから、このタイミングでご報告させていただくことになりました」と経緯を説明した。（modelpress編集部）
◆伊藤蘭、娘・趣里の結婚祝福
◆三山凌輝＆趣里、結婚発表
