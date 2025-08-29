º´µ×´ÖÂç²ð¤¬ENHYPEN¤äILLIT¤«¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ò´¶·ã¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÊó¹ð¡ª´Ú¹ñ²»³ÚÈÖÁÈ¤ËSnow Man¤¬½é½Ð±é»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤ÎENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¤äILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤«¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤òÊó¹ð¡õ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①º´µ×´ÖÂç²ð¡¢ENHYPEN¤ÈILLIT¤«¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ë´¶·ã ②¡ØM COUNTDOWN¡Ù¡Ù½Ð±é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È ③④ENHYEPEN¡¢ILLIT¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡Ù½Ð±é»þ¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
¢£Snow Man¤Î¡ØM COUNTDOWN¡Ù½é½Ð±é¤òENHYPEN¤ÈILLIT¤¬¤ª½Ë¤¤¡ª
8·î28Æü¡¢Snow Man¤Ï´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØM COUNTDOWN¡Ù¤Ë½é½Ð±é¤·¡¢¿·¶Ê¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î±Ñ¸ì¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£
ÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¡¢º´µ×´Ö¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢ENHYPEN¤ÈILLIT¤«¤éº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö°ÊÁ° #¤½¤ì¥¹¥Î ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢#ENHYPEN ¤µ¤ó¤È¡¢#ILLIT ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡ª¡ªº¹¤·Æþ¤ì¤¤¤¿¤À¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È´¶·ã¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢¡Ö¥¹¥Îー¥Þ¥ó¤Î¥¨¥à¥«½é½Ð±é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤¿º¹¤·Æþ¤ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê^^¡Ë¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤ËInstagram¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¤â¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶¦±é¤·¤¿¸å¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤ÎÁÇÅ¨¡×¡Öº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Î¾¥°¥ëー¥×¤ÎÊý¤â¤½¤ì¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤µ¤Ã¤¯¤ó¤â¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤¡×¡Ö´ò¤·¤¤¤´±ï¤¬Â³¤¤¤Æ¤Æ¥Û¥ó¥È¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢ENHYPEN¡¦ILLIT¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖSnow Man¤¬M¥«½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¿¡ª½é½Ð±é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£º´µ×´ÖÂç²ð¡ØM¥«¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡È¤µ¤¯¤³¤¸¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ª
Â³¤¤¤ÆInstagram¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ØM COUNTDOWN¡Ù¤Î¥í¥´¤ò»Øº¹¤¹»Ñ¤ä¡¢¸þ°æ¹¯Æó¤È¤Î¡È¤µ¤¯¤³¤¸¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê3ËçÌÜ¡Ë¡¢½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¾Á°¤¬ÊÂ¤ÖÊÉ¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿´¶À°î¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º´µ×´Ö¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ë #¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¤Ç¤·¤¿¡Ê^^¡Ë¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅº¤¨¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿°©¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£NCT¥æ¥¦¥¿¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ë´¿´î¤¹¤ëº´µ×´Ö
¤µ¤é¤Ëº´µ×´Ö¤Ï¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¡Ö¥æ¥¦¥¿¤¯¤ó¤«¤éM COUNTDOWN¸«¤¿¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤¤¿¡ª´ò¤·¤¤¡Ê^^¡Ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£¼ç±é±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¡Ê2026Ç¯½Õ¸ø³«Í½Äê¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëNCT¤ÎYUTA¡ÊÃæËÜÍªÂÀ¡Ë¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£