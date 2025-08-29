◇MLB ヤンキース10-4ホワイトソックス(日本時間29日、レート・フィールド)

アーロン・ジャッジ選手や多くのMVPプレーヤーが在籍するヤンキースが、連続する10試合でのチーム本塁打数33本がメジャーリーグ記録に並びました。(1977年のレッドソックス、2006年のブレーブス、2019年のドジャース)。

直近10試合でホームランが出なかったのはわずか1試合。日本時間20日の試合では3選手が2本ずつ打つなど合計9本のホームランを量産し、レイズに13-3で快勝。さらに同21日にも5本塁打、同28日にも6本塁打と数を重ねていきます。

そしてこの日のホワイトソックス戦では、初回にコディ・ベリンジャー選手が先制の26号2ランホームランを放つと、2回にはジャズ・チザム選手が26号ソロホームラン、8回にトレント・グリシャム選手が27号2ランホームランと3本のホームランが生まれました。

球団全体で見るとヤンキースはホームラン数で228本を記録し、2位のドジャースと27本差でトップに君臨しています。

ア・リーグ3位のヤンキース。ワイルドカードで2位にいるのでプレーオフ進出圏内ではあるものの、まだまだ気が抜けない位置にいます。