“愛している”という意味。男性が本命女性によく言う「セリフ」３選
好きな男性の本心を確かめたいなら、その男性が口にするセリフに注目するのが一番。
そこで今回は、“愛している”という意味で男性が本命女性によく言う「セリフ」を紹介します。
「なんでも言ってね」
男性は本命の女性に一緒にいることで幸せな気持ちになってほしいと願っているもの。
なので、よく「些細なことでもいいから、なんでも言ってね」などと口にして、「彼女の役に立とう」「彼女を支えたい」という気持ちを前面に出してくるでしょう。
「少し相談していい？」
男性は本命の女性に対して自分が心を許していることをアピールしたいと考えているもの。
そのため、「少し相談していい？」などと切り出して、自分の悩みや弱点などを打ち明けてくることがあるでしょう。
それは心を許していると同時に、本命の女性に励まされたりう癒されたりしたいという願望の表れでもあります。
「俺たち相性合うよね」
男性は本命の女性と価値観や意見が一致していること、共感するポイントが同じであることをアピールすることで、女性との精神的なつながりを確認しようとするもの。
そのため、よく「俺たち相性合うよね」と口にするでしょう。
きっと「彼女も俺と相性合うと思っていてほしい」という願望も込められているはずです。
好きな男性の本心を確かめたい時は、ぜひ今回紹介したセリフをよく口にしていないか、男性の発言内容に注目してみてくださいね。
🌼好き過ぎるあまり…。男性が本気で恋する女性にしか「しないこと」